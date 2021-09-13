Видео: эксклюзивный обзор настольной игры Lava Land

Наши коллеги из Hobby World поделились эксклюзивным обзором настольной игры собственной разработки Lava Land. Эксклюзивным — потому что игра только готовится к презентации на выставках и к продаже.
«Лава Лэнд» — семейная игра-гонка с динамичными правилами о животных, которые пытаются спастись от лавы. Семён Пыхтеев рассказывает все подробности об игровом поле, карточках и кубиках.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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