Видео: эксклюзивный обзор настольной игры Lava Land

Наши коллеги из Hobby World поделились эксклюзивным обзором настольной игры собственной разработки Lava Land. Эксклюзивным — потому что игра только готовится к презентации на выставках и к продаже.

«Лава Лэнд» — семейная игра-гонка с динамичными правилами о животных, которые пытаются спастись от лавы. Семён Пыхтеев рассказывает все подробности об игровом поле, карточках и кубиках.

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