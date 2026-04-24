Мюзикл «Эпик» по «Одиссее» экранизирует создатель «Пиратов Карибского моря»

«Эпик» — популярный в интернете мюзикл, основанный на «Одиссее» Гомера — получит экранизацию. Её организует продюсер Джерри Брукхаймер, на счету которого серия «Пираты Карибского моря», «Топ Ган», «Скала», «Армагеддон» и сериал «Люцифер». Над фильмом также работает музыкальный лейбл Atlantic Music Group и лично его президент Кевин Уивер. Это будет полнометражный мультфильм, который, вероятно, выпустят на стримингах.

Мюзикл «Эпик» создал в 2021 году пуэрториканский композитор и певец Хорхе Ривера-Эрранс. Он не был изначально поставлен на сцене — его записали музыканты из разных стран и опубликовали в TikTok. Благодаря вирусной популярности у «Эпика» появилась любительская анимационная экранизация и много роликов на отдельные песни.

Фанатская экранизация, полностью:

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.