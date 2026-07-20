Nightborne: Бломкамп снял мини-фильм по миру «Эхопраксии» Уоттса с помощью ИИ

Режиссёр Нил Бломкамп («Район №9», «Элизиум») снял короткометражный фильм Nightborne. Это демонстрационный ролик на 13 минут, анимированный с помощью ИИ-модели Seedance 2.0. В фильме использованы лица и голоса 32 реальных людей и концепт-арты живых художников.

Фильм основан на вселенной книги Питера Уоттса «Эхопраксия». Это история о погибшем военном лётчике, «воскрешённом» в рамках секретной программы по созданию суперсолдат. История подаётся в псевдодокументальном стиле от лица учёного, который решил порвать с этой программой. Этот сюжет немного напоминает как о «Районе №9» (псевдодокументальность, взбунтовавшийся участник правительственной программы ), так и о неснятом проекте нового «Робокопа», которым когда-то занимался Нил.