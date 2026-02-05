КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Классика

Как создают динозавров в кино
«Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье
Hyrule Fantasy: фанатский мультфильм по Legend of Zelda

Кот-император
5 февраля 10:10
5
1 минута на чтение
Французский аниматор Усман Сиссе (ousm.c) сделал и опубликовал в соцсетях короткометражный фанатский мультик, вдохновлённый игровой серией Legend of Zelda «Легенде о Зельде». Он называется «Хайрульская фантазия» (The Hyrule Fantasy).

Читайте также

Лучшие игры, похожие на The Legend of Zelda

Данил Ряснянский

23.05.2023

82533

Как насчёт богини-волчицы (без пряностей) и репы, укрывающейся от налогов?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
