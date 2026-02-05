Для сериала «Эрагон» нашли шоураннеров, а исполнительным продюсером станет Марк Уэбб

Disney продвигается с сериалом по «Эрагону» и наконец сформировала творческую команду проекта.
Шоураннерами и исполнительными продюсерами станут Тодд Хелбинг, известный по сериалу «Супермен и Лоис», и Тодд Хартан («Большой потенциал»). К ним присоединился Марк Уэбб — режиссёр дилогии «Новый Человек-паук», который также выступит исполнительным продюсером.
Проект станет новой экранизацией книжного цикла Кристофера Паолини. В центре истории — 15-летний деревенский мальчик Эрагон, чья жизнь меняется после находки драконьего яйца. Герою предстоит овладеть древней магией, стать драконьим всадником и сыграть ключевую роль в судьбе целого мира.
Ранее «Эрагон» переносили на экран: фильм 2006 года с Джереми Айронсом и Джоном Малковичем собрал 249 миллионов долларов в прокате, но был разгромлен критиками и фанатами оригинала.
Работа над сериальной адаптации началась ещё в начале 2020-го, а одним из сценаристов должен был выступить сам Паолини. Как в итоге задействуют автора в проекте, неясно.
«Эрагон» — первая книга цикла «Наследие», который суммарно разошёлся тиражом более 40 миллионов экземпляров по всему миру и был издан более чем в 50 странах. Роман вышел в 2002 году и провёл 121 неделю в списке бестселлеров детской литературы The New York Times.