Когда выйдет 2 сезон сериала «Одна из многих»? Винс Гиллиган назвал месяц

Мы пашем. Мои сценаристы пашут. Требуется много времени, чтобы родить эти эпизоды. Мы сейчас зарылись в этот процесс глубже, чем мне хотелось бы, учитывая, как мало эпизодов мы пока сочинили. Но это требует времени, как это было и с первым сезоном. Мы ценим ваше терпение. Но это не будет «Больница Питт», которая возвращается каждый год. Жаль, конечно, ведь это мощный сериал старой школы. Мы так делали во времена «Секретных материалов» — мы возвращались каждый год в тот же месяц. Но это не будет как «Больница Питт». Мы вернёмся в тот же месяц, вопрос в том — какого года.