Когда выйдет 2 сезон сериала «Одна из многих»? Винс Гиллиган назвал месяц

Кот-император
5 февраля 09:38
67
1 минута на чтение
Продюсер Винс Гиллиган, создавший хитовый сериал «Одна из многих» (а также «Во все тяжкие»), подтвердил, что его второй сезон находится в разработке. Но в ближайшее время его ждать не стоит.
Винс Гиллиган
на пресс-конференции
Мы пашем. Мои сценаристы пашут. Требуется много времени, чтобы родить эти эпизоды. Мы сейчас зарылись в этот процесс глубже, чем мне хотелось бы, учитывая, как мало эпизодов мы пока сочинили. Но это требует времени, как это было и с первым сезоном. Мы ценим ваше терпение. Но это не будет «Больница Питт», которая возвращается каждый год. Жаль, конечно, ведь это мощный сериал старой школы. Мы так делали во времена «Секретных материалов» — мы возвращались каждый год в тот же месяц. Но это не будет как «Больница Питт». Мы вернёмся в тот же месяц, вопрос в том — какого года.
Если верить этим словам, сериал вернётся на Apple TV в ноябре — но не этого года, а, возможно, 2027 или 2028-го.

«Из многих»: первые впечатления. Возвращение Винса Гиллигана к большому телевидению

Станислав Авицкий

12.11.2025

10638

Каким получился новый сериал от создателя «Во все тяжкие».

