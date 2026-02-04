КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Классика

Последний волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры
Фильмы на Хэллоуин: топ-10
Новости

«Если бы игра была катаной, она была бы достойна самого сегуна» — что думают критики о Nioh 3

Дмитрий Кинский
4 февраля 17:40
169
1 минута на чтение
Критики остались в восторге от Nioh 3 — новой хардкорной игры в духе Dark Souls от студии Team Ninja.
На сайте Metacritic на момент написания заметки у проекта 86 баллов из 100 возможных.
Журналисты называют Nioh 3 лучшей игрой во франшизе. Особенно им понравились открытые локации и разнообразный экшен.
Релиз состоится 6 февраля.
GameSpew
Благодаря открытым пространствам, Nioh 3, несомненно, стала лучшей игрой во франшизе. Она дает игрокам больше свободы для исследованием и делает геймплей более плавным. Добавьте к этому смену стилей боя между самураем и ниндзя, а также свободное изменение специализации, и вы получите пример отличной игры в жанре соулс-лайк.
Hobby Consolas
Словно одержимая духом Масамунэ, команда Team Ninja создала свою лучшую игру в саге Nioh. Игру, которая доставляет удовольствие от игрового процесса и отличается глубиной систем. Если бы Nioh 3 была катаной, она была бы достойна самого сегуна.
CGMagazine
Nioh 3 берет лучшее из прошлых игр серии и наследие Team Ninja, предлагая одну из самых увлекательных и разноплановых экшен-игр в начале года.
Console Creatures
Nioh 3 ломает формулу Team Ninja, заставляя игроков осваивать жесткую силу самураев и смертоносную ловкость ниндзя в каждом сложном бою.
GamesRadar+
Для давних фанатов это триумфальное развитие серии, а для новичков — лучшая отправная точка во франшизу. Nioh 3 требует внимательности, планирования и терпения, а взамен дарит огромное удовлетворение от жесткого, захватывающего приключения.
MMORPG.com
Это потрясающее приключение, способное выдержать конкуренцию с сильнейшими представителями жанра соулс-лайк. Впечатляет, насколько сильной оказалась эта серия, Nioh 3 не разочаровывает.
Screen Rant
Хотя открытый мир Nioh 3 не так хорошо проработан, как во многих других современных играх, прочная основа Nioh по-прежнему на месте.
VGC
Nioh 3 — венец творения Team Ninja за последнее десятилетие. Боевая система разнообразна и отточена, ровно как и дизайн уровней. Это фантастическое приключение. Сюжет, конечно, мог быть лучше, но экшен безупречен.
Eurogamer
Инновации — залог успеха для Team Ninja и Koei Tecmo. Nioh 3 усовершенствовал эту формулу, подняв и без того сильную серию игр в жанре соулс-лайк на новый уровень.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

A24 анонсировала сериал и фильм по «Техасской резне бензопилой»

Новости

Триквела The Outer Worlds не будет

Новости

Режиссер провальной «Войны миров» снял короткометражку по Resident Evil Requiem
Премьера игры ожидается в конце февраля.

Новости

Так плохо, что даже хорошо: первый тизер лайв-экшена «Дней Сакамото»

Новости

«Это не Конг и не Годзилла — оно больше!» «Монарх: Наследие монстров»: трейлер 2 сезона
Конг и Годзилла против твари с щупальцами.

Новости

Disney объявила, кто станет главой компании вместо Боба Айгера

Новости

Не пропустите новую программу «Модели для сборки» в феврале

Новости

Брендон Сандерсон объяснил, почему выбрал именно Apple TV для экранизации своих книг

Новости

В 2026 году выйдет четырёхтомная арт-хроника Роберта И. Говарда — создателя Конана-варвара
За 350 долларов.

Новости

Новый трейлер аниме «Цугаи загробного мира» от создательницы «Стального алхимика»
Премьера в апреле.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты