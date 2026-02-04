«Если бы игра была катаной, она была бы достойна самого сегуна» — что думают критики о Nioh 3

Критики остались в восторге от Nioh 3 — новой хардкорной игры в духе Dark Souls от студии Team Ninja.
На сайте Metacritic на момент написания заметки у проекта 86 баллов из 100 возможных.
Журналисты называют Nioh 3 лучшей игрой во франшизе. Особенно им понравились открытые локации и разнообразный экшен.
Релиз состоится 6 февраля.
GameSpew
Благодаря открытым пространствам, Nioh 3, несомненно, стала лучшей игрой во франшизе. Она дает игрокам больше свободы для исследованием и делает геймплей более плавным. Добавьте к этому смену стилей боя между самураем и ниндзя, а также свободное изменение специализации, и вы получите пример отличной игры в жанре соулс-лайк.
Hobby Consolas
Словно одержимая духом Масамунэ, команда Team Ninja создала свою лучшую игру в саге Nioh. Игру, которая доставляет удовольствие от игрового процесса и отличается глубиной систем. Если бы Nioh 3 была катаной, она была бы достойна самого сегуна.
CGMagazine
Nioh 3 берет лучшее из прошлых игр серии и наследие Team Ninja, предлагая одну из самых увлекательных и разноплановых экшен-игр в начале года.
Console Creatures
Nioh 3 ломает формулу Team Ninja, заставляя игроков осваивать жесткую силу самураев и смертоносную ловкость ниндзя в каждом сложном бою.
GamesRadar+
Для давних фанатов это триумфальное развитие серии, а для новичков — лучшая отправная точка во франшизу. Nioh 3 требует внимательности, планирования и терпения, а взамен дарит огромное удовлетворение от жесткого, захватывающего приключения.
MMORPG.com
Это потрясающее приключение, способное выдержать конкуренцию с сильнейшими представителями жанра соулс-лайк. Впечатляет, насколько сильной оказалась эта серия, Nioh 3 не разочаровывает.
Screen Rant
Хотя открытый мир Nioh 3 не так хорошо проработан, как во многих других современных играх, прочная основа Nioh по-прежнему на месте.
VGC
Nioh 3 — венец творения Team Ninja за последнее десятилетие. Боевая система разнообразна и отточена, ровно как и дизайн уровней. Это фантастическое приключение. Сюжет, конечно, мог быть лучше, но экшен безупречен.
Eurogamer
Инновации — залог успеха для Team Ninja и Koei Tecmo. Nioh 3 усовершенствовал эту формулу, подняв и без того сильную серию игр в жанре соулс-лайк на новый уровень.
