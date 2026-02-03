Брендон Сандерсон объяснил, почему выбрал именно Apple TV для экранизации своих книг

Брендон Сандерсон после анонса фильмов по «Рожденному туманом» и сериала по «Архиву Буресвета» от Apple TV ответил на некоторые вопросы фанатов.
По словам писателя, весной 2025-го он ездил в Голливуд и обсуждал потенциальные экранизации с многими крупными студиями, но выбор пал на Apple из-за качества контента и творческого контроля.
Решение обусловлено двумя факторами. Во-первых, Apple хочет быть настоящим партнером для меня. Они действительно понимают, что я хочу делать. Во-вторых, их послужной список. Apple выпускает меньше проектов, но более высокого качества, чем некоторые другие студии. Мне кажется, практически все, что я смотрю от Apple, превосходно и создано самими авторами.
В течение следующих 5 месяцев Сандерсон будет писать сценарий для «Рожденного туманом». После того, как фильм снимут, он приступит к работе над «Архивом Буресвета».
Я сосредоточусь на том, чтобы сделать все тщательно и правильно.
Вместе с этим писатель пообещал, что это не должно сильно отразиться на его основной деятельности — написании книг.
Однако, если я хочу, чтобы все было сделано правильно, мне нужно сейчас уделить этому внимание и вложить свою душу.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.