В 2026 году выйдет четырёхтомная арт-хроника Роберта И. Говарда — создателя Конана-варвара





Сборник насчитывает 1600 страниц и около 7000 изображений. Издание подробно прослеживает историю публикаций Роберта И. Говарда в США и рассказывает не только о самих иллюстрациях, но и о художниках, адаптировавших его персонажей, а также о малоизвестных историях, стоящих за созданием этих работ.







Каждый том посвящён отдельному формату публикаций:

— Том 1: The Pulps — иллюстрации для pulp-журналов начала XX века — Том 2: The Books — культовые обложки книг о Конане, Соломоне Кейне и вестернах Говарда — Тома 3 и 4 — комиксы и иллюстрации для журналов по его произведениям.







Релиз Robert E. Howard Art Chronology в рознице запланирован на 2026 год за 350 долларов.

