Не пропустите новую программу «Модели для сборки» в феврале

Модель для сборки» пробуждает фантазию и погружает в мечты. Голос главного кудесника и проводника в иные миры помогает собрать разноцветный калейдоскоп из необычных впечатлений. Потусторонняя музыка сопровождает на пути в неведомое. Герои колдовских рассказов стучатся в двери…

А значит, ОНА уже на пороге…



ВЕСНА НАСТУПАЕТ!