Не пропустите новую программу «Модели для сборки» в феврале

Ее традиционно посвятят мистике, магии и волшебству. Вас ждут колдовские рассказы в исполнении бессменного ведущего Владислава Коппа и музыкальное представление от Михаила Габовича и Андрея Эддисона.
Модель для сборки» пробуждает фантазию и погружает в мечты. Голос главного кудесника и проводника в иные миры помогает собрать разноцветный калейдоскоп из необычных впечатлений. Потусторонняя музыка сопровождает на пути в неведомое. Герои колдовских рассказов стучатся в двери… А значит, ОНА уже на пороге…