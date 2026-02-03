Disney объявила, кто станет главой компании вместо Боба Айгера

The Walt Disney Company объявила, что следующим генеральным директором станет Джош Д’Амаро, руководитель подразделения тематических парков и потребительских товаров.
Он заменит на этом посту Боба Айгера, который проработал на должности главы Disney в общей сложности почти два десятилетия.
Д'Амаро работает в компании с 1998 года, начав карьеру в «Диснейленде». Он занимал разные должности в сфере бизнеса — от маркетинга и операционной деятельности до финансового директора.
Помимо Джоша был еще один кандидат на позицию гендиректора Disney — сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден.
Вот как прокомментировал назначение Д'Амаро сам Боб Айгер:
Боб Айгер
В мире, который так сильно меняется, попытка сохранить статус-кво — ошибка. И я уверен, что мой преемник ее не допустит. Думаю, у нового гендиректора будет возможность укрепить компанию, найти возможности для роста, а также понять, что в меняющемся мире нужно постоянно меняться и развиваться.
