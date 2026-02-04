«Это не Конг и не Годзилла — оно больше!» «Монарх: Наследие монстров»: трейлер 2 сезона





По сюжету трейлера люди натыкаются на гигантское подводное чудовище с щупальцами, которому поклоняются морские существа. Чтобы справиться с ним, им приходится прибегнуть к помощи другого исполина. Пока неясно, новый это монстр или кто-то из вселенной Годзиллы — некоторые фанаты предполагают, что это Биоланте.





Одну из ролей в сериале играет ветеран фантастических боевиков Курт Расселл. Премьера 2 сезона — 27 февраля.

Стриминг Apple TV опубликовал финальный трейлер 2 сезона сериала «Монарх: Наследие монстров», основанного на «вселенной гигантских монстров» студии Legendary. Специальная организация «Монарх» мониторит поведение исполинских чудовищ, таких как Кинг-Конг и Годзилла, и борется с ними, если нужно.