Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Классика

За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона»
«Это не Конг и не Годзилла — оно больше!» «Монарх: Наследие монстров»: трейлер 2 сезона

Кот-император
4 февраля 09:40
368
1 минута на чтение
Стриминг Apple TV опубликовал финальный трейлер 2 сезона сериала «Монарх: Наследие монстров», основанного на «вселенной гигантских монстров» студии Legendary. Специальная организация «Монарх» мониторит поведение исполинских чудовищ, таких как Кинг-Конг и Годзилла, и борется с ними, если нужно.

По сюжету трейлера люди натыкаются на гигантское подводное чудовище с щупальцами, которому поклоняются морские существа. Чтобы справиться с ним, им приходится прибегнуть к помощи другого исполина. Пока неясно, новый это монстр или кто-то из вселенной Годзиллы — некоторые фанаты предполагают, что это Биоланте.

Одну из ролей в сериале играет ветеран фантастических боевиков Курт Расселл. Премьера 2 сезона — 27 февраля.
