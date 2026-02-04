Триквела The Outer Worlds не будет

Глава Obsidian Фергюс Уркхарт в интервью Bloomberg признался, что The Outer Worlds 2 и Avowed не оправдали ожиданий.
Результаты этих двух тайтлов, конечно, далеки от катастрофических, но и успехом их назвать не получится.
Отчасти это связано с тем, что Obsidian выпустила сразу три проекта за 2025 год.
Джош Сойер
Директор по дизайну
Распределение релизов помогает компании лучше управлять ресурсами и предотвращает выгорание сотрудников. Выпускать три игры за год — это нехорошо.
При этом только Grounded 2, несмотря на спорный старт в раннем доступе, показала хорошие результаты.
Avowed изначально была задумана как ММО в духе The Elder Scrolls и Destiny, но от онлайн-составляющей отказались, а разработку перезапустили. Что касается The Outer Worlds 2, то на производство негативно сказались пандемия и технические проблемы.
Теперь Obsidian сосредоточится на более коротких циклах разработки, чтобы максимизировать прибыль в рамках правил Microsoft.
Брэндон Адлер
Геймдиректор The Outer Worlds 2
Не думаю, что кому-то действительно нравятся пяти- или шестилетние циклы разработки.
Поэтому продолжения The Outer Worlds не будет. Однако студия планирует создавать новые игры во вселенной Pillars of Eternity.
