Триквела The Outer Worlds не будет

Глава Obsidian Фергюс Уркхарт в интервью Bloomberg признался , что The Outer Worlds 2 и Avowed не оправдали ожиданий.

Результаты этих двух тайтлов, конечно, далеки от катастрофических, но и успехом их назвать не получится.

Отчасти это связано с тем, что Obsidian выпустила сразу три проекта за 2025 год.

Джош Сойер Директор по дизайну Распределение релизов помогает компании лучше управлять ресурсами и предотвращает выгорание сотрудников. Выпускать три игры за год — это нехорошо.

При этом только Grounded 2, несмотря на спорный старт в раннем доступе, показала хорошие результаты.

Avowed изначально была задумана как ММО в духе The Elder Scrolls и Destiny, но от онлайн-составляющей отказались, а разработку перезапустили. Что касается The Outer Worlds 2, то на производство негативно сказались пандемия и технические проблемы.

Теперь Obsidian сосредоточится на более коротких циклах разработки, чтобы максимизировать прибыль в рамках правил Microsoft.

Брэндон Адлер Геймдиректор The Outer Worlds 2 Не думаю, что кому-то действительно нравятся пяти- или шестилетние циклы разработки.

Поэтому продолжения The Outer Worlds не будет. Однако студия планирует создавать новые игры во вселенной Pillars of Eternity.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.