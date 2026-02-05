КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Классика

«Смертельная битва»: как снимали первую удачную экранизацию игры
Как смотрится «Месть ситхов» спустя двадцать лет?
Новости

В Overwatch добавят 10 новых героев в 2026 году. И да, из названия убрали «2»

Дмитрий Кинский
5 февраля 13:27
272
1 минута на чтение
Blizzard провела трансляцию Overwatch Spotlight, в рамках которой анонсировала эдакий перезапуск геройского шутера.
Так, из названия уберут «2», за которую игру много критиковали; игру разделят на сюжетные главы длительностью в год, а следующий сезон станет первым.
Дебютная глава Overwatch будет посвящена борьбе героев с организацией «Коготь», во главе которой вместо Кулака Смерти встала Вендетта.
Вот кинематографический ролик про это:
В первом сезоне разработчики добавят... сразу пять героев: Домину (танк), Эмре (DPS), Ань Жань (DPS), Мизуки (саппорт) и Фика (саппорт) — кота на джетпаке, концепт-арты с которым показывали еще до релиза оригинала.
Кроме того, Blizzard будет добавлять по одному персонажу в каждом сезоне. Так что всего в 2026 году в игре появится аж 10 новых героев.
Также геройский шутер претерпит всевозможные изменения: от обновления интерфейса и добавления «под-ролей» с уникальными пассивками до переработки старых персонажей и уже существующих карт.
Без новых коллабораций не обойдется. Следующей, например, будет с популярным брендом Hello Kitty.

Дорожная карта

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Amazon показала первый трейлер «Молодого Шерлока» от Гая Ричи

Новости

Первый тизер четвертого сезона «Извне»

Новости

Глава Paramount Skydance опять раскритиковал сделку Warner Bros. с Netflix

Новости

Первый тизер фильма «Последний богатырь. Колобок»
Премьера в августе.

Новости

Для сериала «Эрагон» нашли шоураннеров, а исполнительным продюсером станет Марк Уэбб
Даты выхода пока еще нет.

Новости

Hyrule Fantasy: фанатский мультфильм по Legend of Zelda

Новости

Когда выйдет 2 сезон сериала «Одна из многих»? Винс Гиллиган назвал месяц
Продюсер назвал месяц!

Новости

«Машина войны»: трейлер боевика, где инопланетяне тренируются на американцах
Джек Ричер против боевого робота.

Новости

A24 анонсировала сериал и фильм по «Техасской резне бензопилой»

Новости

«Если бы игра была катаной, она была бы достойна самого сегуна» — что думают критики о Nioh 3
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты