В Overwatch добавят 10 новых героев в 2026 году. И да, из названия убрали «2»

Blizzard провела трансляцию Overwatch Spotlight, в рамках которой анонсировала эдакий перезапуск геройского шутера.
Так, из названия уберут «2», за которую игру много критиковали; игру разделят на сюжетные главы длительностью в год, а следующий сезон станет первым.
Дебютная глава Overwatch будет посвящена борьбе героев с организацией «Коготь», во главе которой вместо Кулака Смерти встала Вендетта.
Вот кинематографический ролик про это:
В первом сезоне разработчики добавят... сразу пять героев: Домину (танк), Эмре (DPS), Ань Жань (DPS), Мизуки (саппорт) и Фика (саппорт) — кота на джетпаке, концепт-арты с которым показывали еще до релиза оригинала.
Кроме того, Blizzard будет добавлять по одному персонажу в каждом сезоне. Так что всего в 2026 году в игре появится аж 10 новых героев.
Также геройский шутер претерпит всевозможные изменения: от обновления интерфейса и добавления «под-ролей» с уникальными пассивками до переработки старых персонажей и уже существующих карт.
Без новых коллабораций не обойдется. Следующей, например, будет с популярным брендом Hello Kitty.
Дорожная карта
