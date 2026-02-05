Amazon показала первый трейлер «Молодого Шерлока» от Гая Ричи

Amazon Prime Video опубликовал полноценный трейлер сериала «Молодой Шерлок» по мотивам одноименной серии книг Энди Лейна.
Главную роль исполняет Хиро Файнс Тиффин (Том Реддл из «Гарри Поттера и Принца-полукровки»). Шоураннером и автором сценария проекта выступает Мэттью Паркхилл ("Тайная власть", "Бестия"), а режиссером и исполнительным продюсером — Гай Ричи.
Как можно было догадаться, шоу расскажет о становлении легендарного детектива. В первом сезоне ему предстоит раскрыть убийство в Оксфордском университете.
Премьера состоится 4 марта 2026 года. Эпизодов в первом сезоне будет восемь.