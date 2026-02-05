КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Amazon показала первый трейлер «Молодого Шерлока» от Гая Ричи

Андрей Квасков
5 февраля 18:31
55
1 минута на чтение
Amazon Prime Video опубликовал полноценный трейлер сериала «Молодой Шерлок» по мотивам одноименной серии книг Энди Лейна.

Главную роль исполняет Хиро Файнс Тиффин (Том Реддл из «Гарри Поттера и Принца-полукровки»). Шоураннером и автором сценария проекта выступает Мэттью Паркхилл ("Тайная власть", "Бестия"), а режиссером и исполнительным продюсером — Гай Ричи.
Как можно было догадаться, шоу расскажет о становлении легендарного детектива. В первом сезоне ему предстоит раскрыть убийство в Оксфордском университете.
Премьера состоится 4 марта 2026 года. Эпизодов в первом сезоне будет восемь.
Андрей Квасков
