Первый тизер фильма «Последний богатырь. Колобок»

Сервис START опубликовал тизер-трейлер фильма «Последний богатырь. Колобок», который расскажет предысторию персонажа. Зрителям покажут, как его испекли и как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном.
Колобка вновь озвучил Гарик Харламов, главные роли также исполнили Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссером выступил Антон Маслов, снявший «Поехавшую» и «Мужу привет», а также работавший над сериалом «Последний богатырь. Наследие».
Премьера фильма «Последний богатырь. Колобок» состоится 13 августа в российских кинотеатрах.
