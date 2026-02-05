КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Классика

Как Тим Бёртон возродил Бэтмена на экране
«Дюна» Ходоровски: величайший неснятый фильм
Новости

Глава Paramount Skydance опять раскритиковал сделку Warner Bros. с Netflix

Дмитрий Кинский
5 февраля 16:37
130
1 минута на чтение
Глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон опубликовал открытое письмо, в котором в очередной раз раскритиковал сделку между Warner Bros. Discovery и Netflix.
Он все еще считает, что объединение WB с Paramount была бы выгоднее как для кинокомпании, так и для зрителей.
Мы в Paramount сделаем все возможное, чтобы показывать следующее поколение выдающихся фильмов самой широкой аудитории на самых больших экранах. И мы будем делать это в условиях справедливого доступа и широкого выбора на рынке, потому что мы выступаем за конкуренцию, творческое сообщество и зрителей.
Также Эллисон подробно прошелся по обязательствам, которые он готов взять на себя в случае приобретения Warner Bros. Discovery.
  • Paramount и Warner Bros. будут выпускать не менее 30 высококачественных фильмов в год;
  • Обе студии продолжат лицензировать фильмы и сериалы как на своих, так и на сторонних платформах;
  • HBO продолжит работать независимо под крылом Paramount Skydance, что позволит сервису создавать больше контента мирового класса;
  • Каждый фильм будут выпускать в кинотеатрах — как минимум с 45-дневным прокатным окном. При этом конгломерат хочет расширить его до 60-90 дней.
Напомним, WBD отклонила множество предложений от Paramount Skydance и согласилась на сделку с Netflix, после чего первая объявила о враждебном поглощении.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Amazon показала первый трейлер «Молодого Шерлока» от Гая Ричи

Новости

Первый тизер четвертого сезона «Извне»

Новости

Первый тизер фильма «Последний богатырь. Колобок»
Премьера в августе.

Новости

В Overwatch добавят 10 новых героев в 2026 году. И да, из названия убрали «2»

Новости

Для сериала «Эрагон» нашли шоураннеров, а исполнительным продюсером станет Марк Уэбб
Даты выхода пока еще нет.

Новости

Hyrule Fantasy: фанатский мультфильм по Legend of Zelda

Новости

Когда выйдет 2 сезон сериала «Одна из многих»? Винс Гиллиган назвал месяц
Продюсер назвал месяц!

Новости

«Машина войны»: трейлер боевика, где инопланетяне тренируются на американцах
Джек Ричер против боевого робота.

Новости

A24 анонсировала сериал и фильм по «Техасской резне бензопилой»

Новости

«Если бы игра была катаной, она была бы достойна самого сегуна» — что думают критики о Nioh 3
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты