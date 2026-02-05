Глава Paramount Skydance опять раскритиковал сделку Warner Bros. с Netflix

Глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон опубликовал открытое письмо, в котором в очередной раз раскритиковал сделку между Warner Bros. Discovery и Netflix.
Он все еще считает, что объединение WB с Paramount была бы выгоднее как для кинокомпании, так и для зрителей.
Мы в Paramount сделаем все возможное, чтобы показывать следующее поколение выдающихся фильмов самой широкой аудитории на самых больших экранах. И мы будем делать это в условиях справедливого доступа и широкого выбора на рынке, потому что мы выступаем за конкуренцию, творческое сообщество и зрителей.
Также Эллисон подробно прошелся по обязательствам, которые он готов взять на себя в случае приобретения Warner Bros. Discovery.
Paramount и Warner Bros. будут выпускать не менее 30 высококачественных фильмов в год;
Обе студии продолжат лицензировать фильмы и сериалы как на своих, так и на сторонних платформах;
HBO продолжит работать независимо под крылом Paramount Skydance, что позволит сервису создавать больше контента мирового класса;
Каждый фильм будут выпускать в кинотеатрах — как минимум с 45-дневным прокатным окном. При этом конгломерат хочет расширить его до 60-90 дней.
Напомним, WBD отклонила множество предложений от Paramount Skydance и согласилась на сделку с Netflix, после чего первая объявила о враждебном поглощении.
