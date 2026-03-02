КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

Классика

Последний волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры
Что такое экохоррор: цветочки, не ешьте меня!
Видео|Фантастические короткометражки|Новости

«Клоун и автомат»: найден и опубликован первый в истории фильм про робота

Кот-император
2 марта 11:00
1 минута на чтение
В 1897 году пионер кинофантастики Жорж Мельес снял короткий, не дольше минуты, фильм «Гугусс и автомат» (в Америке он стал известен как «Клоун и автомат»; Гугусс — это имя клоуна). Считается, что это первое в истории кино появление на экране робота. В то время даже само слово «робот» ещё не существовало — его придумает Карел Чапек в 1920 году. Сто лет фильм считался утерянным, но в конце 2025-го его нашли в архивах Библиотеки Конгресса США. Плёнку оцифровали, и два дня назад фильм выложили в сеть.

Читайте также

Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты

Сергей Бережной

08.12.2016

97842

Кинопроектор придумали братья Люмьер. Но в искусство фильмы превратил Жорж Мельес — цирковой фокусник, отец кинофантастики и создатель «Путешествия на Луну».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Фильмы Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие
Лучшие фильмы про супергероев
Видео: Самые большие корабли в фантастике
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Видео

Вышла короткометражка по Black Myth: Zhong Kui

Видео

Hyrule Fantasy: фанатский мультфильм по Legend of Zelda

Видео

Режиссер провальной «Войны миров» снял короткометражку по Resident Evil Requiem
Премьера игры ожидается в конце февраля.

Видео

«Парк юрского периода» от Вайтити — реклама, где всё пошло по... плану
«Вай-фай найдёт путь!»

Видео

Брутальная фанатская короткометражка про Рафаэля из «Черепашек-ниндзя»

Видео

«Ведьмак 3» и Sword of Convallaria устроили коллаборацию — и случайно получилось лучшее аниме по «Ведьмаку»
Всё по игре!

Видео

«Франкенштейн» Гильермо Дель Торо: смотрим отрывок
Оно живое!

Видео

Видео: робот-трицератопс играет с детьми в парке динозавров
Внутри него робо-собака.

Видео

Аниме по Duolingo: смотрим первый эпизод
От совы не уйдёшь!

Видео

«Чёрный рыцарь»: видео из неснятого мультфильма Тартаковски
Проект завис в производственном аду.
Показать ещё
Рекомендуем
Самые прибыльные фильмы в истории: бюджет/сборы
Фильмы ужасов, ставшие реальностью
Самые большие космические корабли: топ-10
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты