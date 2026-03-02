«Клоун и автомат»: найден и опубликован первый в истории фильм про робота

В 1897 году пионер кинофантастики Жорж Мельес снял короткий, не дольше минуты, фильм «Гугусс и автомат» (в Америке он стал известен как «Клоун и автомат»; Гугусс — это имя клоуна). Считается, что это первое в истории кино появление на экране робота. В то время даже само слово «робот» ещё не существовало — его придумает Карел Чапек в 1920 году. Сто лет фильм считался утерянным, но в конце 2025-го его нашли в архивах Библиотеки Конгресса США. Плёнку оцифровали, и два дня назад фильм выложили в сеть.