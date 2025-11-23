КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства

Классика

Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм
#Witcher (Ведьмак)#короткометражка

«Ведьмак 3» и Sword of Convallaria устроили коллаборацию — и случайно получилось лучшее аниме по «Ведьмаку»

Кот-император
23 ноября 14:27
73
1 минута на чтение
Создатели пиксельной тактической ролевой игры Sword of Convallaria устроили совместный проект с CD Projekt Red. С 28 ноября в игре появится сюжетная линия «Охота на владыку леса» с персонажами из «Ведьмака» — Геральтом, Йеннифэр и Трисс.
Интересен этот проект тем, что к нему CD Projekt Red создали короткометражный анимационный ролик про то, как Йеннифэр открывает портал в мир Sword of Convallaria. И многие фанаты отмечают, что это чуть ли не лучший анимационный фильм по «Ведьмаку». В нём участвовали Дениз Гуф и Дуг Кокл, английские актёры озвучания Йеннифэр и Геральта, а персонажи выглядят точь в точь как в игре.

А какие были не лучшие?

«Ведьмак: Сирены глубин». Великая битва сценаристов с Сапковским

Александр Гагинский

12.02.2025

7518

Как деконструкцию «Русалочки» превратили обратно в «Русалочку».

«Ведьмак: Кошмар волка»: мультфильм, где ведьмаки — козлы

Алексей Ионов

24.08.2021

63633

Разбираем, как фильм — если считать его каноном — полностью меняет восприятие франшизы.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#Witcher (Ведьмак)#короткометражка
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
