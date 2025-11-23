«Ведьмак 3» и Sword of Convallaria устроили коллаборацию — и случайно получилось лучшее аниме по «Ведьмаку»

Интересен этот проект тем, что к нему CD Projekt Red создали короткометражный анимационный ролик про то, как Йеннифэр открывает портал в мир Sword of Convallaria. И многие фанаты отмечают, что это чуть ли не лучший анимационный фильм по «Ведьмаку». В нём участвовали Дениз Гуф и Дуг Кокл, английские актёры озвучания Йеннифэр и Геральта, а персонажи выглядят точь в точь как в игре.