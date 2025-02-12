«Ведьмак: Сирены глубин». Великая битва сценаристов с Сапковским

Ведьмак Геральт и бард Лютик застряли без денег в захолустном городке Бремервоорд. Но их услуги тут всё же пригодились. Барда позвали петь на празднике Имболк, а ведьмака — решить проблему с подводными тварями, которые убивают ловцов жемчуга. Это вот-вот приведёт к войне людей с морскими жителями. Хотя местный принц Агловаль влюблён в сирену Шъееназ, и это взаимно.
«Ведьмаку» Анджея Сапковского не очень везло с экранизациями. Их сняли не так уж мало, и даже не скажешь, что они бездарны, — но ни одна не сумела передать главное: дух книг. Их создатели вечно пытались увидеть в «Ведьмаке» какое-то уже знакомое эпическое фэнтези — то ли «Игру престолов», то ли «Властелин колец». Только создатели трилогии игр CD Projekt RED уловили это сочетание грубого юмора и трагизма, жестокости и трогательности, язвительных деконструкций старых сказок — и самостоятельных жизненных историй.
Не изменил ситуации и полнометражный мультфильм «Сирены глубин» (в Рунете почему-то ещё встречается под названием «Зов морской бездны»). На сей раз за основу взяли конкретный рассказ Сапковского «Немного жертвенности», но маленькую личную историю снова попытались превратить в эпичный эпос с битвами и интригами. Это не удивительно, если заглянуть в титры мультфильма. Режиссёр Кан Хи-чхоль — относительный новичок, зато нам хорошо знакомы сценарист Майк Островски и продюсер Лорен Шмидт Хиссрич, работавшие над сериалом «Ведьмак» с Генри Кавиллом. Они уже не в первый раз пытаются «приручить» сагу о ведьмаке подобным образом.
О чём рассказ «Немного жертвенности»? Он начинается как постмодернисткая деконструкция «Русалочки» Андерсена, а выливается в драму о скупости и эгоизме, и в то же время о любви и самопожертвовании. Геральт обретает здесь короткую, но искреннюю любовь с бардессой Эсси Давен по прозвищу Глазок. А кончается рассказ трогательным и душераздирающим эпилогом о том, что случилось после финала.
Такой скромной истории без масштабной войны добра и зла хватило бы на серию сериала, но не на полуторачасовую полнометражку с битвами и спецэффектами. Поэтому создатели «Сирен глубин» оставили от неё даже не скелет, а так, ноги от скелета.
Троица из Геральта, Эсси и Лютика осталась на первом плане — и только их образы радикально не изменились. В остальном сюжет и персонажей переработали капитально. Дополнили кучей новых персонажей, сцен, флешбэков. При этом, несмотря на вполне просторный хронометраж, под нож пустили большинство книжных диалогов. Нет больше ни остроумных перепалок Эсси и Лютика, ни циничных рассуждений Агловаля о тех, кто пишет историю.
Сапковский деконструировал «Русалочку». У него прекрасный принц — жлоб и жмот, находящий поводы не платить Геральту и готовый похитить возлюбленную силой; русалка — флиртующая дурочка, даже физически не представляющая, как живут на суше; и оба вовсе не главные герои.
«Сирены глубин» «Русалочку» возвращают в первозданном виде. Агловаль больше не противоречивый персонаж, способный и на любовь, и на подлость, и на расчёт. Нет, это прекрасный, юный и благородный принц, и к тому же не правитель — а все его книжные недостатки сложили в отдельного персонажа, отца-короля. Шъееназ — не ветреная кокетка, а умная и серьёзно настроенная морская царевна. Тут даже есть своя диснеевская Урсула, которая превращается в гигантского кракена, а в совершенно неожиданный момент — поёт, будто фильм внезапно превратился в мюзикл!
Рассказать свою историю на основе чужой — это, в принципе, допустимо. Вот только эта история никакая не новая. Она куда вторичнее книжной, хуже прописана и противоречива. Бремервоорд вдруг оказывается не случайным захолустьем, а родиной Лютика и Глазок (это у себя-то в вотчине виконт Панкрац голодает?). Кстати, у нашего барда теперь трагическая предыстория — его обижали хулиганы в детстве! Купеческая свадьба превратилась в королевский пир, куда, тем не менее, запросто может ввалиться простолюдин.
К тому же сценаристам мешает проклятый Сапковский. Они снисходительно пытаются сохранить какие-то ошмётки первоисточника, но делают только хуже. Как, например, в сцене, где Эсси (вместо Геральта, как в книге) работает переводчиком между Шъееназ и Агловалем. Их реплики явно построены как диалог даже в моменты, когда они друг друга не должны понимать, а Глазок вставляет в «перевод» фразы, которых Шъееназ вслух не говорила (или их вырезали).
В простую историю попытались добавить интриг, поэтому вражда народов суши и моря возникает не от природной конкуренции и даже не от недопонимания. Она начинается по хитрому плану новых, неканонических злодеев, мотивация которых — на уровне «развязать войну, чтобы расстроить свадьбу». Ближе к финалу клубок противоречий копится таких размеров, что в кульминационной битве дерутся, кажется, все против всех. И вроде бы снято зрелищно и круто, но в экшен-хаосе трудно понять, кто теперь за кого, откуда появляются персонажи, за что дерутся и почему перестают.
Островски с товарищами попытались удивить нас, добавив парочку сюжетных поворотов, но всё же новую концовку нетрудно предсказать (все же смотрели «Шрека»?). И, как вы догадываетесь, разбивающий сердце эпилог выкинули, не оставив ни намёка на дальнейшие события. Наверное, Островски из тех, кто в «Ведьмаке 3» специально не начинает квест с Присциллой, чтобы, не дай бог, не стало грустно.
Такого отношения к оригиналу многим будет достаточно, чтобы возненавидеть мультфильм. И всё же его трудно ненавидеть. Он вызывает лишь сожаление: в очередной раз потратили столько денег и сил на то, что мало кому понравится.
Технически-то фильм снят вполне достойно и зрелищно — не на уровне киноблокбастера, но на уровне приличного телефильма, вроде тех, что Warner Bros. делают про Бэтмена. Дизайн персонажей грубоват и прост, но узнаваем. Лютик очень похож на Джои Бэти, который сыграл его в сериале и озвучил здесь, а вот Геральт, к счастью, не выглядит копией Генри Кавилла и скорее напоминает усреднённую версию ведьмака. Подводный мир красивый, экшен неплохо поставленный, а песни Лютика, в отличие от внезапной арии морской ведьмы, вполне уместны.
В общем, «Сирен глубин» можно было оценить иначе, не будь это фильм про ведьмака. Но тогда мы бы о нём сейчас и не говорили, верно?
Чуда не случилось. Рассказ Сапковского опять попытались превратить в типовой фэнтези-эпос, который не передаёт в полной мере ни буквы, ни духа оригинала. Получился продукт технически грамотный, пожалуй, даже красивый — но именно продукт ведьмакосодержащий. Как ни стараются на Netflix, а всё не могут поймать молнию «Ведьмака» в сумку.
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