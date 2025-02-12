«Ведьмак: Сирены глубин». Великая битва сценаристов с Сапковским

«Ведьмаку» Анджея Сапковского не очень везло с экранизациями. Их сняли не так уж мало, и даже не скажешь, что они бездарны, — но ни одна не сумела передать главное: дух книг. Их создатели вечно пытались увидеть в «Ведьмаке» какое-то уже знакомое эпическое фэнтези — то ли «Игру престолов», то ли «Властелин колец». Только создатели трилогии игр CD Projekt RED уловили это сочетание грубого юмора и трагизма, жестокости и трогательности, язвительных деконструкций старых сказок — и самостоятельных жизненных историй.



