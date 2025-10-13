Аниме по Duolingo: смотрим первый эпизод

По приложению для изучения языков Duolingo сделали аниме. Его вступительный микроэпизод (всего 2 минуты) вышел на YouTube. Аниме озвучено на японском языке, но его сопровождают английские субтитры.

Многие давно замечали, что зелёная сова Дуо, талисман Duolingo, ведёт себя слишком назойливо и даже зловеще, требуя продолжать обучение. Создатели охотно начали использовать мрачную репутацию своего талисмана в мемах, а теперь на этом основан весь сюжет аниме. Сова похищает персонажей из карточек Duolingo и заточает их в виртуальном мире, где они должны выполнять его задания по изучению языков.