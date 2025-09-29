КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
«Чёрный рыцарь»: видео из неснятого мультфильма Тартаковски

Кот-император
29 сентября 10:40
Геннди Тартаковски опубликовал тестовый отрывок из своего зависшего в производственном аду проекта «Чёрный рыцарь». Этот мультфильм ещё в 2018 году разрабатывался для Sony Animation, но так и не получил «зелёный свет», потому что на студии не уверены в его перспективах. Режиссёр опубликовал отрывок, надеясь, что положительная реакция публики заставит начальство передумать.
На видео рыцарь в гигантских доспехах сражается с очень ловким ниндзя. По задумке Тартаковского, рыцарь на самом деле невелик ростом, а его доспехи — по сути, управляемый им изнутри робот.

«Самурай Джек»: пора пересмотреть сериал!

Александр Гагинский

05.03.2017

64591

Вспоминаем, что сделало творение Тартаковски незабываемым: стиль, вселенную, экшен и юмор.

