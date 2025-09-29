«Чёрный рыцарь»: видео из неснятого мультфильма Тартаковски

Геннди Тартаковски опубликовал тестовый отрывок из своего зависшего в производственном аду проекта «Чёрный рыцарь». Этот мультфильм ещё в 2018 году разрабатывался для Sony Animation, но так и не получил «зелёный свет», потому что на студии не уверены в его перспективах. Режиссёр опубликовал отрывок, надеясь, что положительная реакция публики заставит начальство передумать.