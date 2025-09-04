Тим Бёртон снял мистический клип на песню Леди Гаги из «Уэнсдей»

Недавно поп-певица Леди Гага снялась в сериале «Уэнсдей», постановкой которого занимался режиссёр Тим Бёртон . Одновременно с выходом второй части нового сезона (где и появляется Гага) выпустили и видеоклип на песню The Dead Dance , звучащую в сериале.

Сам по себе текст песни рассказывает о расставании и не связан с мистикой. Но клип Бёртон превратил в мистическое зрелище. Видео снимали на Острове Кукол в Мексике, где местные жители оставляют сломанных кукол, превратив его в популярный и пугающий туристический аттракцион. Гага играет роль ожившей куклы и исполняет зловещий дёрганый танец, явно пытаясь повторить успех танца Уэнсдей из первого сезона.