В середине сентября стало известно, что режиссёр Кристофер Нолан завершил почти 20-летнее сотрудничество с Warner Bros. и для нового фильма он уже подыскал другого партнёра — им стала кинокомпания Universal.
Теперь Variety публикует некоторые детали нового договора. В его рамках, напомним, Нолан снимет про Вторую Мировую и физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, одного из создателей атомной бомбы.
- Производство картины стартует в начале 2022-го, а выпустить её планируют в 2023-м или 2024-м.
- Universal готова оплатить 100 миллионов долларов — бюджет фильма. Бюджет «Довода» в своё время составил 200 миллионов, но картина, вышедшая в пандемию, собрала по миру чуть больше 363 миллионов. Суммарно, как пишет Variety, WB не досчиталась около 50 миллионов.
- Нолан запросил эксклюзивное кинотеатральное окно от 90 до 120 дней. Неизвестно, согласилась ли кинокомпания на его условия. Но, по всей видимости, в прокате фильм будет оставаться точно дольше, чем стандартные 45 дней.
- Сценарий фильма уже готов — представителям студий во время торгов разрешили его увидеть в офисе режиссёра, чтобы избежать утечек.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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