100 миллионов долларов и 120 дней проката: детали о сделке Нолана с Universal

В середине сентября стало известно, что режиссёр Кристофер Нолан завершил почти 20-летнее сотрудничество с Warner Bros. и для нового фильма он уже подыскал другого партнёра — им стала кинокомпания Universal.

Теперь Variety публикует некоторые детали нового договора. В его рамках, напомним, Нолан снимет про Вторую Мировую и физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, одного из создателей атомной бомбы.