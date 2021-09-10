СМИ: новый фильм Кристофера Нолана будет про создателя атомной бомбы

Издание Deadline со ссылкой на свои источники рассказало, что Кристофер Нолан работает над еще одним фильмом о Второй мировой войне.

Картина будет посвящена физику-теоретику Джулиусу Роберту Оппенгеймеру, одному из создателей атомной бомбы.

По данным инсайдеров, режиссер хочет привлечь актера Киллиана Мерфи, с которым он прежде работал над «Темным рыцарем», «Началом» и «Дюнкерком».

Интересно, что переговоры о производстве фильма идут сразу с несколькими кинокомпаниями. Судя по всему, Нолан попросту не хочет выпускать его под крылом Warner. Bros.

Ранее именитый режиссер раскритиковал компанию за то, что она решила выпускать картины одновременно в кинотеатрах и стриминговых сервисах.