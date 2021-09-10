СМИ: новый фильм Кристофера Нолана будет про создателя атомной бомбы

Издание Deadline со ссылкой на свои источники рассказало, что Кристофер Нолан работает над еще одним фильмом о Второй мировой войне.
Картина будет посвящена физику-теоретику Джулиусу Роберту Оппенгеймеру, одному из создателей атомной бомбы.
По данным инсайдеров, режиссер хочет привлечь актера Киллиана Мерфи, с которым он прежде работал над «Темным рыцарем», «Началом» и «Дюнкерком».
Интересно, что переговоры о производстве фильма идут сразу с несколькими кинокомпаниями. Судя по всему, Нолан попросту не хочет выпускать его под крылом Warner. Bros.
Ранее именитый режиссер раскритиковал компанию за то, что она решила выпускать картины одновременно в кинотеатрах и стриминговых сервисах.
Читайте также
СМИ: Кристофер Нолан «вряд ли» снова будет работать с Warner Bros.
Кот-император | 22.01.2021
Режиссёр недоволен гибридной стратегией кинокомпании.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: «Хронопауза»Ну как, потомки, уже построили? Вкалывают роботы, счастлив человек?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.