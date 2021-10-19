31 октября пройдет бал-маскарад радиошоу «Модель для сборки»

Вечером 31 октября в арт-центре «Агломерат» пройдет живое выступление радиошоу «Модель для сборки», посвященное празднованию Дня всех святых.
Непосредственно в мероприятии примут участие Владислав Копп, DJ Михаил Габович, DJ Андрей Addison и VJ Alex Portnov.
Вход будет открыт в 19:00, а основная программа стартует в 20:00 по МСК. Все подробности читайте на официальном сайте.
Хэллоуин — время мистических событий и очень старых традиций. Тыквы, конфеты, костюмы монстров и жутких чудовищ…
А еще это Ночь Накануне Дня всех святых, ночь Ведьм. Пора доставать колпаки и метлы, кормить черного кота и лететь на Шабаш.
И — попутно — творить добрые дела и дарить людям радость!
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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