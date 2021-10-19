31 октября пройдет бал-маскарад радиошоу «Модель для сборки»

Вечером 31 октября в арт-центре «Агломерат» пройдет живое выступление радиошоу «Модель для сборки», посвященное празднованию Дня всех святых.

Непосредственно в мероприятии примут участие Владислав Копп, DJ Михаил Габович, DJ Андрей Addison и VJ Alex Portnov.

Вход будет открыт в 19:00, а основная программа стартует в 20:00 по МСК. Все подробности читайте на официальном сайте.