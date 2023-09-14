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    «Адьос, Найт-Сити» — кинематографический трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

    14 сентября 2023
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    14.09.2023
    409
    0 минут на чтение
    «Адьос, Найт-Сити» — кинематографический трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

    CD Projekt RED опубликовала кинематографический трейлер дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

    Компания описывает его как шпионский триллер, по сюжету которого игрокам предстоит посетить Песий город, обособленный район Найт-Сити, где совершил аварийную посадку шаттл президента НСША.

    В касте звезд прибавилось: помимо Киану Ривза в игре будет Идрис Эльба, который сыграет «спящего» агента ФРУ по имени Рид

    Вместе с этим разработчики объявили, что патч 2.0 для экшен-RPG с геймплейными улучшениями выйдет 21 сентября.

    Релиз DLC состоится 26 сентября на PS5, XSX/S и ПК.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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