Аниматоры «Любовь, смерть и роботы» готовят сериал для «Кинопоиска»

«Кинопоиск» анонсировал новый фантастический анимационный 3D-сериал на своей платформе — и делать его будет команда аниматоров, работавших над антологией «Любовь, смерть и роботы».

Сюжет развернётся в XXII веке. Главный герой — робот-детектив Эд, которого создали, чтобы помогать полицейским расследовать преступления. Однажды он приходит в себя в мире, где… исчезли люди. Эд решает заняться самым главным делом своей «жизни» — делом о пропаже человечества. В расследовании Эд встречает самых разных обитателей: робота-психолога, боевого робота-собаку и множество сервисных ботов, сошедших с ума.

Рабочее название проекта — Artificial Detective. Заниматься им будет студия Vivix. Шоураннерами выступают сооснователи студии Илья Кузюк и Илья Мозжухин. В команде — более 50 аниматоров и художников, которые ранее также работали над фильмом Kingsglaive Final Fantasy XV, трейлерами League of Legends и Call of Duty, фильмами Marvel и DC. Мозжухин был ведущим 3D-аниматором короткометражки Blindspot об ограблении поезда в первом сезоне «Любовь, смерть и Роботы».

Первые эпизоды выйдут в 2023-м.

Концепты

Ранее «Кинопоиск» инвестировал в другой взрослый анимационный сериал от российской студии — «Киберслав».