Создатели мультсериала «Киберслав» начали искать художников-концептеров

Помните концепт-трейлер «Киберслава»? Независимая студия Evil Pirate впервые показала его ещё в 2018 году, а в октябре 2020-го «КиноПоиск» объявил, что проект станет полноценной взрослой анимацией сервиса.
Похоже, команда завершила написание сценариев всех эпизодов. У себя в группе студия опубликовала первый пост за долгое время, в котором объявила о поиске концепт-художников персонажей и окружения.
Авторы призвали присылать портфолио на почту info@evilpiratestudio.com (в теме письма надо указать «концептер-персы»/«концептер-локации» соответственно). Заявки с портфолио принимаются до 31 августа.
Новостями о проекте команда обещает поделиться в следующих новостях.
«Киберславом» занимаются продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики»).
События мультсериала развернутся во времена Древней Руси, где есть современные технологии — от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов. По сюжету главный герой, богатырь-полукровка по имени Киберслав, попытается распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.
Концепт-трейлер
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: Первые на ЛунеКак на самом деле снималась высадка на Луну.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.