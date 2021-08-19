    3
    Новости

    Создатели мультсериала «Киберслав» начали искать художников-концептеров

    19 августа 2021
    19.08.2021
    369
    0 минут на чтение
    Создатели мультсериала «Киберслав» начали искать концептеров

    Помните концепт-трейлер «Киберслава»? Независимая студия Evil Pirate впервые показала его ещё в 2018 году, а в октябре 2020-го «КиноПоиск» объявил, что проект станет полноценной взрослой анимацией сервиса.

    Похоже, команда завершила написание сценариев всех эпизодов. У себя в группе студия опубликовала первый пост за долгое время, в котором объявила о поиске концепт-художников персонажей и окружения.

    Авторы призвали присылать портфолио на почту info@evilpiratestudio.com (в теме письма надо указать «концептер-персы»/«концептер-локации» соответственно). Заявки с портфолио принимаются до 31 августа.

    Новостями о проекте команда обещает поделиться в следующих новостях.

    «Киберславом» занимаются продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики»).

    События мультсериала развернутся во времена Древней Руси, где есть современные технологии — от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов. По сюжету главный герой, богатырь-полукровка по имени Киберслав, попытается распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.

    Концепт-трейлер

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Звёздные войны: Бракованная партия» — Сезон 1. Больше никаких джедаев! 8
    0
    44625
    «Звёздные войны: Бракованная партия» — Сезон 1. Больше никаких джедаев!

    Новый мультсериал по «Звёздным войнам» — зрелищный, мрачный и немного однообразный. Зато сколько здесь гостевых камео!

    Черновик 864
    0
    99143
    «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна в 29-м выпуске подкаста

    Новый «Отряд самоубийц» очень хорош. Но некоторые анимационные ленты про него ещё лучше!

    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война» в новом переводе
    0
    110425
    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война» в новом переводе

    Суровое научное фэнтези о замерзающем мире разумных волков, загадочных ведьм, кочевников и безумия.

    5 причин, почему цикл Яцека Пекары о Мордимере Маддердине — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского 3
    0
    122172
    Пять причин, почему цикл Яцека Пекары про Инквизитора — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского

    Один из популярнейших циклов польского фэнтези возвращается в Россию.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео 18
    0
    181870
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео

    От неожиданных супергероев и автора комикса до благодарности Дэвиду Эйру.

    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в азиатском антураже
    0
    187223
    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в восточном антураже

    В этом отрывке мы знакомимся с капитаном Рахом э’Торином и его воинами-изгнанниками, которые вынуждены сражаться в чужой войне.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17
    0
    248549
    Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие»: сага о Беовульфе с девушкой в главной роли

    Мифологическое фэнтези на основе европейских саг, в котором обязательный Герой заменён Героиней.

    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»
    0
    343077
    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»

    Это постапокалиптическая история рассказывает об операции по захвату гоблинов. Учёным удаётся развязать язык этим тварям, и вскоре они раскрывают немало интересного своём племени.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить