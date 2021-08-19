Создатели мультсериала «Киберслав» начали искать художников-концептеров

Помните концепт-трейлер «Киберслава»? Независимая студия Evil Pirate впервые показала его ещё в 2018 году, а в октябре 2020-го «КиноПоиск» объявил, что проект станет полноценной взрослой анимацией сервиса.

Похоже, команда завершила написание сценариев всех эпизодов. У себя в группе студия опубликовала первый пост за долгое время, в котором объявила о поиске концепт-художников персонажей и окружения.

Авторы призвали присылать портфолио на почту info@evilpiratestudio.com (в теме письма надо указать «концептер-персы»/«концептер-локации» соответственно). Заявки с портфолио принимаются до 31 августа.

Новостями о проекте команда обещает поделиться в следующих новостях.

«Киберславом» занимаются продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики»).

События мультсериала развернутся во времена Древней Руси, где есть современные технологии — от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов. По сюжету главный герой, богатырь-полукровка по имени Киберслав, попытается распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.

Концепт-трейлер