Аниме «Проза бродячих псов» продлили на четвертый сезон

Студия BONES запустила в производство четвертый сезон «Прозы бродячих псов» (в оригинале Bungou Stray Dogs).

Творческий состав остался прежним. За постановку отвечает Такуя Игараси, шоураннером и главным сценаристом выступает Ёдзи Энокидо, а дизайном персонажей и анимацией занимается Нобухиро Арай.

В основу аниме-сериала, стартовавшего в 2016 году, легла одноименная манга Кафки Асагири. Помимо него в 2018-м вышла полнометражка с подзаголовком Dead Apple.

У четвертого сезона «Прозы бродячих псов» пока нет даты выхода.

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