Apple TV+ работает над сериалом про Годзиллу и других Титанов

Apple TV+ в рамках масштабной сделки заказала сериал про Годзиллу и Титанов из MonsterVerse от кинокомпании Legendary.
Сюжет развернется после громоподобной битвы между Годзиллой и Титанами, в результате которой монстры сравняли Сан-Франциско с землей. А в центре внимания будет семья, связанная с секретной организацией под названием «Монарх».
Крис Блэк, работавший над «Звездным путем: Энтерпрайз», занял должность шоураннера. Также он выступит исполнительным продюсером.
С помощью сериала авторы MonsterVerse хотят расширить мифологию своей вселенной. Кроме того, в производстве уже находится следующий полнометражный фильм.
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