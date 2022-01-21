Apple TV+ работает над сериалом про Годзиллу и других Титанов

Apple TV+ в рамках масштабной сделки заказала сериал про Годзиллу и Титанов из MonsterVerse от кинокомпании Legendary.

Сюжет развернется после громоподобной битвы между Годзиллой и Титанами, в результате которой монстры сравняли Сан-Франциско с землей. А в центре внимания будет семья, связанная с секретной организацией под названием «Монарх».

Крис Блэк, работавший над «Звездным путем: Энтерпрайз», занял должность шоураннера. Также он выступит исполнительным продюсером.

С помощью сериала авторы MonsterVerse хотят расширить мифологию своей вселенной. Кроме того, в производстве уже находится следующий полнометражный фильм.