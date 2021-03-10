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    Новости

    «Аватар» может вновь стать самым кассовым фильмом. Его повторно выпустят в Китае

    10 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    10.03.2021
    464
    0 минут на чтение
    «Аватар» может вновь стать самым кассовым фильмом. Его повторно выпустят в Китае

    По данным The Hollywood Reporter, «Аватар» Джеймса Кэмерона повторно выйдет в китайском прокате — как в обычном формате, так и в IMAX 3D.

    Таким образом у картины 2009 года вновь появится возможность занять первое место среди самых кассовых фильмов.

    Сейчас лидируют «Мстители: Финал», собравшие 2,797 миллиарда долларов. Для сравнения, «Аватар» принес авторам 2,790 миллиарда. Для того, чтобы вырваться вперед, ему надо заработать еще как минимум 7,4 миллиона.

    Китайское бюро кинематографии запросило ленту Кэмерона еще в марте прошлого года для того, чтобы привлечь зрителей и помочь кинотеатрам восстановиться после пандемии.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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