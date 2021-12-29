Авторы Pathfinder: Wrath of the Righteous назвали свои любимые игры в 2021 году

Российская студия Owlcat, ответственная за Pathfinder: Wrath of the Righteous, провела опрос среди своих разработчиков и опубликовала по его результатам ранжированный список любимых игр сотрудников в 2021 году.

Лидером оказалась нашумевшая своим техническим состоянием Cyberpunk 2077. Следом за ней идет «рогалик» на древнегреческую тематику Hades. А третье место разделили между собой отечественные инди-тайтлы Loop Hero и «Черная книга».

Что касается собственного творения Owlcat, то игра занимает особое место в сердце каждого работника студии.

Конечно же, вне категорий идёт наше дитя, Pathfinder: Wrath of the Righteous, вышедшая в этом году — в сердце каждого из нас эта игра занимает особое место.

Вот так выглядит весь список: