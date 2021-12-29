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    Новости

    Авторы Pathfinder: Wrath of the Righteous назвали свои любимые игры в 2021 году

    29 декабря 2021
    29.12.2021
    578
    0 минут на чтение
    Авторы Pathfinder: Wrath of the Righteous назвали свои любимые игры в 2021 году

    Российская студия Owlcat, ответственная за Pathfinder: Wrath of the Righteous, провела опрос среди своих разработчиков и опубликовала по его результатам ранжированный список любимых игр сотрудников в 2021 году.

    Лидером оказалась нашумевшая своим техническим состоянием Cyberpunk 2077. Следом за ней идет «рогалик» на древнегреческую тематику Hades. А третье место разделили между собой отечественные инди-тайтлы Loop Hero и «Черная книга».

    Что касается собственного творения Owlcat, то игра занимает особое место в сердце каждого работника студии.

    Конечно же, вне категорий идёт наше дитя, Pathfinder: Wrath of the Righteous, вышедшая в этом году — в сердце каждого из нас эта игра занимает особое место.

    Вот так выглядит весь список:

    1. Cyberpunk 2077;
    2. Hades;
    3. «Черная книга» и Loop Hero;
    4. Valheim;
    5. Star Wars Jedi: Fallen Order и Oxygen Not Included;
    6. Mount & Blade II: Bannerlord;
    7. Solasta: Crown of the Magister, Dorfromantik и Encased;
    8. Marvel’s Guardians of the Galaxy и Resident Evil Village.
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    Редактор
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