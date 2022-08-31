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    Новости

    Бен Кингсли вновь вернется к роли актера Тревора Слэттери в киновселенной Marvel

    31 августа 2022
    31.08.2022
    623
    0 минут на чтение
    Бен Кингсли вновь вернется к роли актера Тревора Слэттери в киновселенной Marvel

    Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Бен Кингсли вернется к роли актера Тревора Слэттери в сериале «Чудо-человек» для Disney+.

    Ранее он появлялся в киновселенной Marvel три раза: в «Железном человеке 3», где он притворился Мандарином, короткометражке «Да здравствует король» и «Шан-Чи и легенде десяти колец».

    Режиссер последнего Дестин Дэниел Креттон выступает соавтором и исполнительным продюсером «Чудо-человека» вместе с главным сценаристом Эндрю Гестом, наиболее известным по «Бруклину 9-9».

    Напомним, в комиксах Чудо-человек изначально предстал в образе злодея. Но потом его переосмыслили как супергероя. Он был одни из основателей Мстителей западного побережья в 80 годах, а также подрабатывал актером и каскадером.

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