Бен Кингсли вновь вернется к роли актера Тревора Слэттери в киновселенной Marvel

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Бен Кингсли вернется к роли актера Тревора Слэттери в сериале «Чудо-человек» для Disney+.
Ранее он появлялся в киновселенной Marvel три раза: в «Железном человеке 3», где он притворился Мандарином, короткометражке «Да здравствует король» и «Шан-Чи и легенде десяти колец».
Режиссер последнего Дестин Дэниел Креттон выступает соавтором и исполнительным продюсером «Чудо-человека» вместе с главным сценаристом Эндрю Гестом, наиболее известным по «Бруклину 9-9».
Напомним, в комиксах Чудо-человек изначально предстал в образе злодея. Но потом его переосмыслили как супергероя. Он был одни из основателей Мстителей западного побережья в 80 годах, а также подрабатывал актером и каскадером.
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