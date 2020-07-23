«Битва начинается» — вышел первый трейлер «Волшебников» от Гильермо Дель Торо

DreamWorks Animation выпустила первый трейлер «Волшебников» от Гильермо Дель Торо — третьей части «Истории Аркадии».

В финальной главе миры троллей, пришельцев и волшебников объединятся, а в центре сюжета окажется ученик Мерлина — парень Докси. Ему вместе с другими героями Аркадии предстоит отправиться в средневековый Камелот и сразиться за контроль над магией.

Первый сезон «Волшебников» выйдет 7 августа на Netflix. В мультсериале появятся как знакомые персонажи, так и совершенно новые.