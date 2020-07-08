DreamWorks Animation и Гильермо Дель Торо наконец-то объявили дату выхода «Волшебников» (Wizards, не путать с The Magicians от Syfy) — третьего мультсериала в фэнтезийной вселенной «Истории Аркадии» (Tales of Arcadia). Итак, записываем: все эпизоды выйдут на Netflix уже 7 августа.
Финальная глава объединит миры троллей, пришельцев и волшебников, а в центре окажется знакомый парень Докси (озвучитвает Колин Донохью) — его мы мельком видели в прошлых мультсериалах, и он — ученик того самого Мерлина. Вместе с другими героями Аркадии Докси отправится в средневековый Камелот, чтобы сойтись в финальной битве за контроль над магией. Это сражение и определит судьбу сверхъестественных миров. Действие развернётся после сражения, показанного во втором сезоне «Трое с небес» и третьем сезоне «Охотников на троллей».
В «Волшебниках» вернутся:
- Джим (Эмиль Хирш)
- Клэр (Лекси Медрано)
- Тоби (Чарли Сакстон)
- Стив (Стивен Ян)
- Мерлин (Дэвид Брэдли)
- Моргана (Лена Хиди)
- Ааарррггхх!!! (Фред Татаскьор)
- Гунмар (Клэнси Браун)
- Крел (Диего Луна)
- Диктус (Марк Хэмилл)
- Блинки (Келси Граммер)
Из новых героев стоит ждать:
- Арчи — фамильяр-перевёртыш Докси (Альфред Молина)
- Каллиста — попадающая в неприятности тролльчиха (Стефани Беатриз)
- Король Артур (Джеймс Фолкнер)
- Галахад (Джон Риз Дэвис)
Вот несколько кадров:
А 25 сентября на ПК, PS4, Xbox One и Switch от студии Outright Games выйдет 2D-платформер во вселенной «Охотников на троллей». В нём мы возьмём на себя роль Джима и встретимся со знакомыми врагами.
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