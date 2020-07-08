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    Первые кадры и дата выхода мультсериала «Волшебники» — спин-оффа «Охотников на троллей»

    8 июля 2020
    Кот-император
    08.07.2020
    3967
    1 минута на чтение
    Первые кадры и дата выхода мультсериала «Волшебники» — спин-оффа «Охотников на троллей» 1

    DreamWorks Animation и Гильермо Дель Торо наконец-то объявили дату выхода «Волшебников» (Wizards, не путать с The Magicians от Syfy) — третьего мультсериала в фэнтезийной вселенной «Истории Аркадии» (Tales of Arcadia). Итак, записываем: все эпизоды выйдут на Netflix уже 7 августа.

    Финальная глава объединит миры троллей, пришельцев и волшебников, а в центре окажется знакомый парень Докси (озвучитвает Колин Донохью) — его мы мельком видели в прошлых мультсериалах, и он — ученик того самого Мерлина. Вместе с другими героями Аркадии Докси отправится в средневековый Камелот, чтобы сойтись в финальной битве за контроль над магией. Это сражение и определит судьбу сверхъестественных миров. Действие развернётся после сражения, показанного во втором сезоне «Трое с небес» и третьем сезоне «Охотников на троллей».

    В «Волшебниках» вернутся:

    • Джим (Эмиль Хирш)
    • Клэр (Лекси Медрано)
    • Тоби (Чарли Сакстон)
    • Стив (Стивен Ян)
    • Мерлин (Дэвид Брэдли)
    • Моргана (Лена Хиди)
    • Ааарррггхх!!! (Фред Татаскьор)
    • Гунмар (Клэнси Браун)
    • Крел (Диего Луна)
    • Диктус (Марк Хэмилл)
    • Блинки (Келси Граммер)

    Из новых героев стоит ждать:

    • Арчи — фамильяр-перевёртыш Докси (Альфред Молина)
    • Каллиста — попадающая в неприятности тролльчиха (Стефани Беатриз)
    • Король Артур (Джеймс Фолкнер)
    • Галахад (Джон Риз Дэвис)

    Вот несколько кадров:

    Первые кадры и дата выхода мультсериала «Волшебники» — спин-оффа «Охотников на троллей» Первые кадры и дата выхода мультсериала «Волшебники» — спин-оффа «Охотников на троллей» 7 Первые кадры и дата выхода мультсериала «Волшебники» — спин-оффа «Охотников на троллей» 5 Первые кадры и дата выхода мультсериала «Волшебники» — спин-оффа «Охотников на троллей» 4 Первые кадры и дата выхода мультсериала «Волшебники» — спин-оффа «Охотников на троллей» 3 Первые кадры и дата выхода мультсериала «Волшебники» — спин-оффа «Охотников на троллей» 2

    А 25 сентября на ПК, PS4, Xbox One и Switch от студии Outright Games выйдет 2D-платформер во вселенной «Охотников на троллей». В нём мы возьмём на себя роль Джима и встретимся со знакомыми врагами.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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