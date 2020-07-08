DreamWorks Animation и Гильермо Дель Торо наконец-то объявили дату выхода «Волшебников» (Wizards, не путать с The Magicians от Syfy) — третьего мультсериала в фэнтезийной вселенной «Истории Аркадии» (Tales of Arcadia). Итак, записываем: все эпизоды выйдут на Netflix уже 7 августа.

Финальная глава объединит миры троллей, пришельцев и волшебников, а в центре окажется знакомый парень Докси (озвучитвает Колин Донохью) — его мы мельком видели в прошлых мультсериалах, и он — ученик того самого Мерлина. Вместе с другими героями Аркадии Докси отправится в средневековый Камелот, чтобы сойтись в финальной битве за контроль над магией. Это сражение и определит судьбу сверхъестественных миров. Действие развернётся после сражения, показанного во втором сезоне «Трое с небес» и третьем сезоне «Охотников на троллей».

В «Волшебниках» вернутся:

Джим (Эмиль Хирш)

Клэр (Лекси Медрано)

Тоби (Чарли Сакстон)

Стив (Стивен Ян)

Мерлин (Дэвид Брэдли)

Моргана (Лена Хиди)

Ааарррггхх!!! (Фред Татаскьор)

Гунмар (Клэнси Браун)

Крел (Диего Луна)

Диктус (Марк Хэмилл)

Блинки (Келси Граммер)

Из новых героев стоит ждать:

Арчи — фамильяр-перевёртыш Докси (Альфред Молина)

Каллиста — попадающая в неприятности тролльчиха (Стефани Беатриз)

Король Артур (Джеймс Фолкнер)

Галахад (Джон Риз Дэвис)

Вот несколько кадров:

А 25 сентября на ПК, PS4, Xbox One и Switch от студии Outright Games выйдет 2D-платформер во вселенной «Охотников на троллей». В нём мы возьмём на себя роль Джима и встретимся со знакомыми врагами.