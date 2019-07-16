Крел и Аджа — принц и принцесса с далёкой планеты Акиридион-5 — ищут новые способы вернуться домой, где власть по-прежнему удерживает генерал Морандо. Тиран решает лично прибыть на Землю, чтобы добраться до наследников и положить конец правящей династии. Но вскоре и перед подростками, и перед Морандо встаёт новая задача: добыть легендарный стержень, который может даровать владельцу божественную силу. Чтобы остановить узурпатора, принц и принцесса обращаются за помощью к команде Охотников на троллей.

3below: Tales of Arcadia Жанр: технофэнтези

Продюсеры: Гильермо дель Торо, Марк Гуггенхайм

Роли озвучили: Диего Луна, Ник Оферман, Хейли Этвелл и другие

Премьерный показ: 12 июля 2019 года на Netflix

Продолжительность: 13 серий по 24 минуты

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Когда в ноябре 2017 года Гильермо дель Торо и его команда рассказали, что во вселенной фэнтезийного мультсериала «Охотники на троллей» появятся пришельцы, многие поклонники удивились. Погодите, у вас же тут тролли, гномы, магия, Мерлин, какие ещё пришельцы и летающие тарелки, вы с ума посходили? Трудно было поверить, что в богатую мифологию «Охотников» удачно впишутся странные инопланетяне с четырьмя руками.

Приятно было ошибиться.

Да, на фоне эпического — а иначе про финальный бой со злодейкой Морганой и не скажешь! — третьего сезона «Охотников» новый мультсериал получился камерным. Пока Джим и его друзья искали способ остановить древнее зло, Аджа и Крел пытались починить корабль и вернуться домой. А заодно старались перенять человеческие привычки и вписаться в общество. Из-за скромного хронометража «Трое с небес» получились немного скомканными — всё же у авторов «Охотников на троллей» было куда больше времени на развитие главных героев. Впрочем, сценаристам удалось усидеть на двух стульях: и рассказать самостоятельную историю о принце и принцессе, борющихся с узурпатором, и вписать её в общую мифологию и подвести к ключевым событиям «Охотников».

Обзор первого сезона «Трое с небес: Истории Аркадии»: технофэнтези от Гильермо Дель Торо Мы посмотрели мультсериалы, выходившие этой зимой на Netflix, и посвятили им серию постов. В первом мы рассказываем о спин-оффе «Охотников на троллей».

Во втором сезоне авторы «Троих с небес» в каком-то смысле сбросили оковы, ведь им больше не нужно было подгонять сюжет под уже известные события. Более того, сценаристы значительно расширили команду второстепенных героев, введя персонажей из «Охотников» и уделив больше внимания другим пришельцам.

Но прежде всего авторы сконцентрировались на космических приключениях принца и принцессы — большую часть экранного времени брат с сестрой и вовсе проводят без маскировки под людей. Проблем накопилось много: надо чинить звездолёт, устанавливать связь с Акиридионом-5, заводить союзников среди жителей города и спасать Варватоса Рекса. Аджа и Крел так и не простили охраннику недостойного поступка — но события сезона помогут героям принять тот факт, что даже самые благородные и чистые помыслами люди (ну, или инопланетяне) тоже могут ошибаться. И касается это не только Рекса.

Морандо, увы, так и не перерос клише «типичный пафосный злодей» (этим, к сожалению, страдают сразу несколько антагонистов в «Историях Аркадии»), но для персонажей он представляет серьёзную угрозу. В какой-то момент мятежному генералу и его прислужникам удаётся прижать героев к стенке — и тогда принц с принцессой понимают, насколько высокую цену им придётся заплатить, чтобы спастись.

Во втором сезоне герои побывают на секретной лунной базе, заглянут на Акиридион-5 (пусть только виртуально) и даже посетят заброшенное Каменное сердце — бывший рынок троллей. Магический и технический миры переплетаются ещё теснее — где ещё увидишь, как неистовый тролль разносит на куски боевых роботов? Да и вообще у волшебных народов и пришельцев куда больше общего, чем может показаться!

Правда, в погоне за объединением волшебного и инопланетного мира авторы напрочь забыли про мир людей. Ладно, Тоби, Стив и Илай помогают Адже и Крелу, но остальные горожане превратились в декорации. Не поймите неправильно — нет ничего плохого в том, что создатели сместили акцент с школьных будней на фантастические приключения (тем более что в школе каникулы). Но в городе всё опять спокойно — хотя ещё недавно тут разверзлась земля, и наружу вылезла армия троллей! Как на это отреагировали обитатели Аркадии? Как они с этим живут? А с тем, что на улицах по ночам можно увидеть пришельцев и космические корабли? Даже в недавнем подростковом «Человеке-пауке: Вдали от дома» сценаристы худо-бедно отразили последствия катастрофы!

В шутку можно предположить, что жителям Аркадии Оукс заморочили головы загадочные волшебники из грядущего третьего мультсериала во вселенной «Историй Аркадии» (он должен выйти осенью или зимой). Да, авторы снова упомянули магов — и уже не просто намекнули, а прямым текстом объявили, что приближается конец света. Анонс обещал, что в «Волшебниках» определится судьба города и главных героев, — значит, ставки будут высоки как никогда!