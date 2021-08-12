Blizzard уволила геймдиректора DIablo IV и не только

Вчера Kotaku со ссылкой на свои источники рассказал, что Blizzard уволила сразу несколько ключевых сотрудников на фоне скандала о домогательствах, а после компания подтвердила эту информацию.
Геймдиректор Diablo IV Луис Баррига, ведущий дизайнер Джесси МакКри и дизайнер World of Warcraft Джонатан Лекрафт больше не работают в студии — причины не называются.
У нас уже есть обширный список талантливых разработчиков, и там, где это необходимо, уже назначены новые руководители. Мы уверены в своей способности продолжать развиваться, доставлять удивительные нашим игрокам и двигаться вперед, чтобы обеспечить безопасную и продуктивную рабочую среду для всех.
Интересно, что Джонатана Лекрафта и Джесси МакКри видели в печально известном номере уволенного Алекса Афрасиаби.
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Точные причины не называются.
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