Сексуальные домогательства, забастовки и бойкот — что за скандал вокруг Activision Blizzard

21 июля стало известно, что Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (сокращенно DFEH) подал судебный иск к Activision Blizzard.

Что произошло?

DFEH в течение нескольких лет проводило расследование, согласно которому права женщин в компании ущемляются: до них домогаются, их зарплаты ниже коллег-мужчин, а условия для повышения — гораздо суровее.

Отмечается, что порой мужчины пьяные бродят по офису, приставая к девушкам и шутя про изнасилование, или играют в игры, перекладывая обязанности на женщин.

Женщинам отказывают в карьерном росте, так как они могут забеременеть. Их критикуют, если те отлучаются, чтобы забрать детей из детского сада. Кроме того, были случаи, когда их выгоняли из комнаты для кормления грудью, чтобы коллеги-мужчины могли использовать ее в своих целях.

В опубликованном департаментом документе отдельно выделили поведение бывшего старшего творческого директора World of Warcraft Алекса Афрасиаби, который без комментариев покинул Blizzard в 2020 году.

По данным DFEH, он неоднократно на глазах у сотрудников приставал к девушкам, пытался их обнять и поцеловать, приглашал в свой номер в отеле и заявлял, что хочет на них жениться. Руководство неоднократно с ним об этом говорило, но никаких мер не предпринимало.

Информацию подтвердили бывшие сотрудницы — к примеру, продюсер Стефани Кратсик. Также с дискриминацией в AB столкнулись Ники Бродерик из отдела киберспорта, разработчица World of Warcraft Дженнифер Клейсинг и другие.

Упоминается и другой вопиющий случай: одна из сотрудниц покончила жизнь самоубийством во время командировки с коллегой-мужчиной. Судя по всему, перед смертью она подверглась сексуальному домогательству — в частности, ее обнаженные фотографии распространили среди работников студии.

Что ответила Blizzard?

Вскоре Activision Blizzard в разговоре с IGN прокомментировала обвинения. Компания заявила, что многие изложенные в расследовании факты сильно искажены или вовсе лживы.

По словам издательства, руководство всячески сотрудничало с DFEH, но не получало обратной связи.

Мы испытываем отвращение к предосудительному поведению DFEH, который втянул в свою жалобу трагическое самоубийство сотрудницы. Ее смерть не имеет никакого отношения к этому делу. <…> Хотя мы считаем такое поведение постыдным и непрофессиональным, это, к сожалению, пример того, как департамент вел себя на протяжении всего расследования.

В заключение Activision Blizzard подчеркнула, что обрисованная DFEH картина не отражает текущую ситуацию, поскольку за последние годы культура внутри корпорации заметно изменилась.

Компания будет защищаться в суде, сделав упор на то, что Калифорнийский департамент провел расследование ненадлежащим образом.

Немного позже репортер Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал письмо главы Blizzard Аллена Брека, которое он разослал всем сотрудникам студии.

Президент считает, что в компании нет места дискриминации, а каждый член команды должен чувствовать себя комфортно на рабочем месте.

Я презираю «братскую культуру», и всю свою карьеру я борюсь с ней. <…> Нам нужно совершенствовать культуру внутри компании с тем же рвением, с каким мы подходим к разработке игр, а наши ценности должны быть путеводной звездой.

Брек отметил, что в ближайшее время он и другие руководители встретятся с работниками, чтобы обсудить дальнейшие действия и ответить на вопросы.

Также Шрайер выложил другое внутреннее письмо — уже от исполнительного вице-президента по корпоративным вопросам Activision Blizzard Фрэнсис Таунсенд, которая назвала обвинения «беспричинными» и «фактически неверными».

Как отреагировали сотрудники компании?

Хотя с момента начала скандала соцсети Blizzard перешли в режим радиомолчания, отдельные сотрудники, которые остались недовольны заявлением компании, стали высказывать свою позицию в соцсетях и устраивать забастовку.

Так, старший системный дизайнер World of Warcraft Джефф Гамильтон отметил, что на фоне последних событий работа над игрой фактически полностью остановилась.

I don’t know what to do. I don’t have all the answers. I can tell you, almost no work is being done on World of Warcraft right now while this obscenity plays out. And that benefits nobody — not the players, not the developers, not the shareholders. — Jeff Hamilton (@JeffAHamilton) July 25, 2021

Я не знаю, что делать. У меня нет всех ответов. Могу только сказать, что работа над World of Warcraft из-за этой ситуации почти остановилась. И это никому не выгодно. Ни игрокам, ни разработчикам, ни инвесторам.

Many of us will not be working today in solidarity with the women that came forward. The statements made by ABK do not represent us. We believe women, and we will continue to strive to do better and hold others accountable. Actions speak louder than words. — Muffvanas (@Muffinus) July 23, 2021

Многие из нас сегодня не выйдут на работу в знак поддержки женщин, которые выступили вперед. Заявление Activision Blizzard не отражает нашу позицию. Мы верим женщинам, продолжим стремиться к лучшему и следить за тем, чтобы другие получили по заслугам. Действия куда важнее слов.

Like many of you, our team's been going through a mix of outrage and sorrow and hurt. Been listening to one another, looking after our friends, and finding ways to support and care for each other. Now we gotta roll up our sleeves and fix this shit. As a company. As an industry. — Steve Danuser (@SteveDanuser) July 23, 2021

Как и многие из вас, наша команда пережила смесь возмущения, печали и боли. Мы слушали друг друга, находили способы поддерживать и заботиться друг о друге. Теперь надо засучить рукава и исправить это дерьмо. Как компания. Как индустрия.

Really hope that Blizzard puts out a statement on this situation that I actually agree with and can support, and not more legal defense posturing. Because the stuff said so far is unacceptable and doesn't represent me. And I know I'm not alone in feeling that way here. — Zorbrix (@Zorbrix) July 23, 2021

Очень надеюсь, что Blizzard выпустит заявление по поводу этой ситуации, с которым я смогу согласиться и поддержать, и больше не будет защитных корпоративных отписок. Потому что сказанное компанией неприемлемо и не отражает мою позицию. Уверен, я не один такой.

My tweets represent my own views & not the views of my company. I stand with the AB victims & believe their stories. To claim that these stories are "factually incorrect" or "untrue" is a slap in the face to current & former employees, & does not represent my core values. — Nikki 'Gazelle' Crenshaw (@Gaiazelle) July 23, 2021

Я поддерживаю жертв Activision Blizzard и верю их словам. Утверждать, что эти истории «фактически неверны» или «не соответствуют действительности» — настоящая пощечина нынешним и бывшим сотрудникам.

Что думают бывшие работники Blizzard?

Бывший президент Blizzard Майк Морхейм извинился за то, что в свое время не смог справиться с проблемами внутри компании, о которых говорится в расследовании DFEH.

Я проработал в Blizzard 28 лет. Я очень старался создать безопасную и гостеприимную обстановку для любого пола и происхождения. Я знал, что она не была идеальной. Но, как оказалось, мы были очень далеки от этого понятия. <Вся эта ситуация> только доказывает, что мы подвели сотрудников компании.

По его словам, притеснения и дискриминация распространены в игровой индустрии, и руководства компаний несут ответственность за то, чтобы с ними бороться.

Я слышу вас, я верю вам и мне очень жаль, что я вас подвел. Как у лидера отрасли, у меня есть возможность использовать свое влияние, чтобы поспособствовать позитивным изменениям и бороться с женоненавистничеством, дискриминацией и домогательствами.

Следом извинения принес бывший вице-президент по развитию вселенных Blizzard Крис Метцен — за то, что был слишком слеп к происходящему в компании.

Мы облажались, и мне жаль. Этому нет оправдания. Мы подвели много людей, когда они нуждались в нас, потому что не замечали, не реагировали и не создавали необходимые условия для коллег.

Как отец двух дочерей разработчик хочет, чтобы они процветали там, где они захотят трудиться. А чтобы ситуация изменилась, мужчинам следует чаще прислушиваться к женщинам.

Также о скандале высказался бывший ведущий геймдизайнер Грег «Ghostcrawler» Стрит, который сейчас работает в Riot Games.

Я считаю, что занимающие руководящие должности мужчины обязаны сделать так, чтобы женщины и другие люди чувствовали себя желанными и успешными в наших студиях. На самом деле так должны поступать все мужчины в студии, но в первую очередь — руководители.

Он извинился за то, что при нем в Blizzard женщины не ощущали себя комфортно — разработчик этого попросту не осознавал.

Также я не осознавал это в Riot. Я думал, что большинству женщин нравилось работать с нами. И в этом тоже моя вина. Насколько сильно я не осознавал эту истину, настолько сильно я теперь сожалею.

А бывший геймдиректор Hearthstone Бен Броуд отметил, что зачастую сотрудники Blizzard умалчивали о сексуальных домогательствах, поскольку это могло подорвать к ним доверие.

Тем не менее бывало, когда к нему обращались с жалобами, а он, в свою очередь, передавал их в отдел кадров — обычно в таких случаях виновных увольняли. Однако он понимает, что это скорее исключение из правила.

Очевидно, мой опыт сильно отличался от опыта других людей, но так все выглядело с моей перспективы.

Как отреагировало сообщество?

Многие игроки World of Warcraft решили отменить подписку на игру, приравнивая это к выбору на голосовании — они не хотят поддерживать компанию, допускающую притеснения в команде. А некоторые даже отменяют предзаказ ремастера Diablo II.

Более того, фанаты требуют удалить из WoW пасхалки, оставленные в честь упомянутого ранее Алекса Афрасиаби.

Довольно крупные издания TheGamer и GameXplain объявили бойкот Activision Blizzard, они не будут публиковать материалы по играм издательства до тех пор, пока в издательстве не изменятся трудовые условия.

Видеоблогеры тоже отказались поддерживать компанию с анонсами — в частности, по Hearthstone, которая скоро получит крупное дополнение с новыми картами.

Мы будем обновлять этот материал по мере появления свежих новостей.