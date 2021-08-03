Глава Blizzard Джей Аллен Брэк ушел из компании

Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что глава Blizzard Джей Аллен Брэк решил уйти из студии, проработав в ней около 15 лет.

Об этом сегодня объявили сотрудникам президент Activision Blizzard Даниэль Алегри. В письме отмечается, что Брэк «покидает компанию, чтобы искать новые возможности».

BREAKING: Blizzard president J. Allen Brack is leaving the company, Activision Blizzard just told staff. Jen Oneal and Mike Ybarra will take over as "co-leaders of Blizzard." Filed to Bloomberg Terminal, story will be live shortly — Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2021

Теперь эту должность займут исполнительный вице-президент по развитию Джен Онил и генеральный менеджер по платформам и технологиям Майк Ибарра.

Вот что сказал Алегри:

Я уверен, что Джен и Майк, обладая многолетним опытом работы в индустрии и глубокой приверженностью принципам честности и открытости, будут руководить Blizzard с заботой, состраданием и стремлением к совершенству.

Сам Брэк отметил, что им можно доверять. Также он поблагодарил фанатов за страсть и решимость обеспечить безопасность и равенство для всех.