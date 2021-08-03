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    Новости

    Глава Blizzard Джей Аллен Брэк ушел из компании

    3 августа 2021
    03.08.2021
    857
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    СМИ: глава Blizzard Джей Аллен Брэк ушел из компании

    Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что глава Blizzard Джей Аллен Брэк решил уйти из студии, проработав в ней около 15 лет.

    Об этом сегодня объявили сотрудникам президент Activision Blizzard Даниэль Алегри. В письме отмечается, что Брэк «покидает компанию, чтобы искать новые возможности».

    Теперь эту должность займут исполнительный вице-президент по развитию Джен Онил и генеральный менеджер по платформам и технологиям Майк Ибарра.

    Вот что сказал Алегри:

    Я уверен, что Джен и Майк, обладая многолетним опытом работы в индустрии и глубокой приверженностью принципам честности и открытости, будут руководить Blizzard с заботой, состраданием и стремлением к совершенству.

    Сам Брэк отметил, что им можно доверять. Также он поблагодарил фанатов за страсть и решимость обеспечить безопасность и равенство для всех.

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    Собрали все основные события в одной заметке.

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