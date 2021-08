Глава Blizzard Джей Аллен Брэк ушел из компании

Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что глава Blizzard Джей Аллен Брэк решил уйти из студии, проработав в ней около 15 лет.

Об этом сегодня объявили сотрудникам президент Activision Blizzard Даниэль Алегри. В письме отмечается, что Брэк «покидает компанию, чтобы искать новые возможности».

BREAKING: Blizzard president J. Allen Brack is leaving the company, Activision Blizzard just told staff. Jen Oneal and Mike Ybarra will take over as "co-leaders of Blizzard."

