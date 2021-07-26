«Блуждающую Землю 2» начнут снимать этой осенью. Фильм прошёл одобрение китайских цензоров

Отличные новости для поклонников китайской научной фантастики!

Variety сообщает, что заявка на съёмки второй части «Блуждающей Земли» прошла одобрение цензоров, а значит, команда может приступить к съёмкам. По графику они стартуют в октябре 2021 и продлятся до марта 2022-го.

Режиссёром так же выступит Франт Гво. Актёрский состав пока неизвестен, но точно заявлены инвестор и актёр из первой части Джеки Ву. Ему компанию составит Энди Лау («Дом летающих кинжалов», «Великая стена»), звезда Гонконга. Правда, персонаж Ву умер в первой части — и создатели не раскрывают, как именно вернётся его герой. Издание предполагает, что фильм и вовсе будет не сиквелом, а приквелом.

Описание сюжета в заявке тоже не помогает — оно дублирует синопсис первой части. Картина, основанная на одноимённом рассказе китайского фантаста Лю Цысиня, рассказывает о глобальной катастрофе, с которой столкнулась человеческая цивилизация. Солнце скоро должно погибнуть, и чтобы выжить, землянам приходится построить огромные двигатели, способные сменить орбиту планеты и вывести её за пределы Солнечной системы.

Фильм хотят выпустить 22 января 2023 года, накануне китайского Нового года. Первая часть тоже вышла в этот период, и стала кассовым хитом на родине. Настолько, что фильм приобрёл Netflix для показа во всём мире.