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    #авторский сборник #Китай #Лю Цысинь #научная фантастика

    Лю Цысинь «Блуждающая Земля»: разговор о страхах и идеалах жителя КНР

    14 июля 2021
    14.07.2021
    11828
    3 минуты на чтение
    #авторский сборник #Китай #Лю Цысинь #научная фантастика

    В сборник Лю Цысиня входят две повести и восемь рассказов. Многие из них написаны ещё до завершения трилогии «Воспоминания о прошлом Земли», и по «Блуждающей Земле» интересно прослеживать, как менялся авторский стиль. А заодно можно увидеть, какие проблемы волнуют писателя, и попробовать разобраться, как на его видение влияет опыт жителя КНР.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 2

    Liú Cíxīn / 劉慈欣
    The Wandering Earth / 流浪地球
    Авторский сборник
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 2008 (кит.), 2017 (англ.)
    Переводчик: Н. Ибрагимова (с англ.)
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021
    Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»
    480 стр., 5000 экз.
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    Почти каждый рассказ так или иначе касается некой глобальной катастрофы, которая вот-вот сотрёт человечество с лица Земли. Такой сюжетный ход лучше всего позволяет отразить идею, пронизывающую почти все произведения Лю Цысиня — преимущество коллективизма перед индивидуализмом. Описывая глобальные события, он игнорирует личную драму героев — все жители планеты, забыв про собственные чаяния, действуют ради общего блага.

    Когда же на первый план выходят личные истории, речь чаще всего идёт о простых людях — рабочих, инженерах, учителях или военных, которые сталкиваются с чем-то невероятным. В «Горе» моряк вступает в первый контакт с пришельцами, в «Солнце Китая» мойщик стёкол начинает работать на космической станции и беседует со Стивеном Хокингом, а в «Проклятье 5.0» писатель Лю Цысинь (автор не брезгует камео) страдает от последствий компьютерного вируса. И если кто-то и способен защитить землян, то это человек простой профессии. Несмотря на отсутствие специальных знаний, у такого героя всегда хватает смекалки, чтобы разобраться в том, о чём говорят инопланетяне, или обвести их вокруг пальца.

    В рассказе «Ради блага человечества» Лю Цысинь упоминает план агрессивных пришельцев по насильному переселению всех землян в Австралию — чтобы занять остальную поверхность планеты. Ровно такой же сюжетный ход писатель позже применит в «Вечной жизни Смерти», финальном томе своей трилогии. Нетрудно увидеть здесь параллели с действиями правительства КНР в Синьцзяне, где власти, по данным многих СМИ, устроили культурный геноцид мусульман-уйгуров в исправительных лагерях. В интервью Лю Цысинь поддержал действия властей в отношении уйгуров, однако в романе показывает страшные последствия такой идеи (а в рассказе план просто не успевает осуществиться).

    Ещё одна повторяющаяся тема — размышления о пространстве как о важном ресурсе для всей цивилизации. В «Горе» инопланетяне рассказывают, что их вид зародился в недрах полой планеты и свободное пространство было для них даже важнее питания. Просто так пробуриться за пределы сферы было невозможно, ведь излишки земли занимали место. А в «Микроэре» человеческая цивилизация, чтобы спастись от планетарной катастрофы, вывела вид людей размером меньше сантиметра. Им удалось спрятаться в укрытиях и с небольшими ресурсами выжить. Такой фантастический парафраз «Гулливера» показал утопию, в которой вообще не может возникнуть проблем с нехваткой свободного пространства.

    Очевидно, все эти темы связаны с бэкграундом фантаста, его страхами и идеалами, которые в нём проросли за время жизни в КНР. Вот только за годы писательства Лю Цысинь так привык к ним обращаться, что постоянно приходит к одним и тем же выводам — даже в более зрелом цикле «Воспоминания о прошлом Земли» просматривается влияние идеологии. Да, писатель постоянно придумывает новые концепты и смотрит, как они могут изменить общество. Но при этом даже не пытается взглянуть на мир под другим углом. В его книгах перечислен десяток способов уничтожить планету, а вот к счастью Земли ведёт только один путь— коммунизм.

    Итог: сборник может заинтриговать любителей фантастики, которым надоели привычные истории, написанные западными авторами. Особых художественных изысков в книге нет, зато она плотно набита идеями и фантдопущениями, пропущенными через призму жителя коммунистического Китая со всеми его страхами и переживаниями.

    Сначала мы вблизи рассмотрели один из двигателей Земли. Он был расположен недалеко от Шицзячжуана, у входа в железнодорожный туннель, проложенный сквозь Тайханшаньские горы. Огромная металлическая гора возвышалась над нами, заполнив полнеба. На западе Тайханшаньский хребет казался грядой невысоких холмов. Некоторые дети восклицали, что он должен быть высоким, как Эверест. Нашим завучем была хорошенькая молодая женщина мисс Стелла. Она рассмеялась и сообщила нам, что высота двигателя равна одиннадцати тысячам метров, на две тысячи метров больше, чем Эверест.
    — Его называют «Паяльной лампой Бога», — сказала она.

    повесть «Блуждающая Земля»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 2
    Лю Цысинь «Блуждающая Земля»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам «коммунистической» фантастики вообще и книг Ли Цысиня в частности — вполне.
    Удачно
    действительно разнообразные катастрофы
    несколько интересных концепций
    пара хороших рассказов
    Неудачно
    идеологическая однозначность
    слабые персонажи и личные сюжеты
    сухой и скучный язык с инфодампами
    6
    Неплохо

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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