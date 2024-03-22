Больше аниме богу аниме — новый девиз Warner Bros. Discovery. Ну, почти

Warner Bros. Discovery объявила о планах расширить инвестиции в японское подразделение для производства аниме.

Компания хочет выпускать как минимум 10 аниме-сериалов в год. Судя по всему, для этого там расширят команду.

Японское подразделение работает с 2011 года, выпустив за это время более 80 аниме-фильмов и сериалов. Среди них, например, «Невероятные приключения ДжоДжо» и «Бэтмен-ниндзя».

С помощью аниме WBD хочет охватить аудиторию от 18 до 30 лет, которую компания называет «невероятно неуловимой».

Мы видим сильный рост этого жанра, увеличение охвата и актуальности. Не только для азиатской аудитории, но и во всем мире.

Напомним, скоро компания выпустит аниме-сериал про Отряд самоубийц, который попадет в фэнтезийный мир с драконами.