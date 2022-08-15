Братья Даффер не хотят вводить новых персонажей в финале «Очень странных дел»

Шоураннеры «Очень странных дел» братья Дафферы в одном из интервью рассказали, что в пятом сезоне они хотят сосредоточить внимание на основных персонажах.

По их словам, они сделают все возможное, чтобы не усложнять сериал новым героями и не отнимать экранное время у основных действующих лиц.

Каждый раз, когда мы вводим нового персонажа, мы хотим быть уверены, что он станет неотъемлемой частью повествования. Мы не можем добавить кого-то, кто просто отнимет время у наших персонажей.

При этом шоураннеры считают, что введение персонажей вроде Макс (Сэди Синк) и Робин (Майя Хоук) полностью окупились.

Работа над пятым сезоном «Очень странных дел» уже началась.