Братья Даффер не хотят вводить новых персонажей в финале «Очень странных дел»

Шоураннеры «Очень странных дел» братья Дафферы в одном из интервью рассказали, что в пятом сезоне они хотят сосредоточить внимание на основных персонажах.
По их словам, они сделают все возможное, чтобы не усложнять сериал новым героями и не отнимать экранное время у основных действующих лиц.
Каждый раз, когда мы вводим нового персонажа, мы хотим быть уверены, что он станет неотъемлемой частью повествования. Мы не можем добавить кого-то, кто просто отнимет время у наших персонажей.
При этом шоураннеры считают, что введение персонажей вроде Макс (Сэди Синк) и Робин (Майя Хоук) полностью окупились.
Работа над пятым сезоном «Очень странных дел» уже началась.
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