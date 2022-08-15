    3
    Новости

    Братья Даффер не хотят вводить новых персонажей в финале «Очень странных дел»

    15 августа 2022
    15.08.2022
    355
    1 минута на чтение
    Братья Даффер не хотят вводить новых персонажей в финале «Очень странных дел»

    Шоураннеры «Очень странных дел» братья Дафферы в одном из интервью рассказали, что в пятом сезоне они хотят сосредоточить внимание на основных персонажах.

    По их словам, они сделают все возможное, чтобы не усложнять сериал новым героями и не отнимать экранное время у основных действующих лиц.

    Каждый раз, когда мы вводим нового персонажа, мы хотим быть уверены, что он станет неотъемлемой частью повествования. Мы не можем добавить кого-то, кто просто отнимет время у наших персонажей.

    При этом шоураннеры считают, что введение персонажей вроде Макс (Сэди Синк) и Робин (Майя Хоук) полностью окупились.

    Работа над пятым сезоном «Очень странных дел» уже началась.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»
    0
    13415
    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»

    Получасовая адаптация эпизода «24 часа».

    Сериал «Дом дракона»: чего мы ждём от спин-оффа «Игры престолов»
    0
    9056
    Сериал «Дом дракона»: чего мы ждём от спин-оффа «Игры престолов»

    Удастся ли вернуть магию в Вестерос?

    Видео: полтора часа Descent с BadComedian, Лёшей Зуйковым и Anoir
    0
    25410
    Видео: полтора часа Descent с BadComedian, Лёшей Зуйковым и Anoir

    Будет много геймплея!

    Шамиль Идиатуллин «Возвращение „Пионера“». Разбитые мечты советских детишек
    0
    51928
    Шамиль Идиатуллин «Возвращение „Пионера“». Разбитые мечты советских детишек

    Ностальгическая хроноопера о мечтах, которые мы потеряли.

    «Та, что стала Солнцем»: драматичное фэнтези, вдохновленное историей Китая
    0
    97320
    «Та, что стала Солнцем»: император Китая, вы женщина?

    Главный герой основан на реальной личности — первый император династии Мин, бывший крестьянин и монах, возглавивший восстание против монголов.

    «Добыча»: правильный Хищник против настоящих индейцев
    0
    147682
    «Добыча»: правильный Хищник против настоящих индейцев

    Охотничьи хитрости, кровавые битвы, и в кои-то веки достаточно внимания уделено самому яутжа.

    Мир фантастики №225 (август 2022) 5
    0
    204525
    Мир фантастики №225 (август 2022)

    Длинные статьи во всех проявлениях.

    Женщина-Халк
    0
    191127
    Женщина-Халк: Красота и страшная сила

    Адвокат, член Мстителей и Фантастической четвёрки, сестра Брюса Беннера.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить