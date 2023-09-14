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    Новости

    Братья Гловеры превратили «Лэндо» из сериала в полнометражный фильм

    14 сентября 2023
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    14.09.2023
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    Братья Гловеры превратили «Лэндо» из сериала в полнометражный фильм

    The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказал, что теперь «Звездные войны: Лэндо» будет не сериалом, а полнометражным фильмом.

    Однако новых подробностей о проекте пока нет, поскольку его производство приостановлено из забастовок в Голливуде.

    Сценарием картины до голливудских забастовок занимались Дональд Гловер и его брат Стивен Гловер, которые ранее вместе написали сериал «Атланта».

    Главную роль в фильме исполнит сам Дональд, который уже играл Лэндо в «Хане Соло: Звездные Войны. Истории».

    Изначально за сериал отвечал Джастин Симиен, который даже написал драфт сценария. Однако в конечном итоге его место заняли братья Гловеры.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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