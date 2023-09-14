Братья Гловеры превратили «Лэндо» из сериала в полнометражный фильм

The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники рассказал, что теперь «Звездные войны: Лэндо» будет не сериалом, а полнометражным фильмом.

Однако новых подробностей о проекте пока нет, поскольку его производство приостановлено из забастовок в Голливуде.

Сценарием картины до голливудских забастовок занимались Дональд Гловер и его брат Стивен Гловер, которые ранее вместе написали сериал «Атланта».

Главную роль в фильме исполнит сам Дональд, который уже играл Лэндо в «Хане Соло: Звездные Войны. Истории».

Изначально за сериал отвечал Джастин Симиен, который даже написал драфт сценария. Однако в конечном итоге его место заняли братья Гловеры.