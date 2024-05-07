Критики о «Фуриосе»: «Это фильм в жанре хэви-метал»

Некоторым журналистам удалось посмотреть «Фуриосу: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера. И многие из них сошлись во мнении, что это потрясающий фильм и приквел.

Возможно, лента не превзойдет «Дорогу ярости», но она расширяет вселенную и работает как хороший боевик.

Премьера картины состоится 24 мая.

Дэвид Эрлих, IndieWire:

С превеликой радостью сообщаю, что «Фуриоса» действительно чертовски хороша. Фильм работает совсем иначе, чем «Дорога ярости», что может расстроить некоторых фанатов. Но картина выглядит еще богаче.

Тереза Лэксон, Collider:

Я готова смотреть 15-часовую версию «Фуриосы» с Аней Тейлор-Джой и Алимной Браун. Но большая часть фильма страдает от непоследовательного темпа из-за сегментированной историей. Фильм не дотягивает до «Дороги ярости», но это и не обязательно.

Эрик Дэвис, Rotten Tomatoes:

«Фуриоса» Джорджа Миллера — мощный боевик в лучшем виде! Жестокая и динамичная эпопея, которая расширяет историю Фуриосы и Пустошей, предлагает сумасшедшие погони, самых харизматичных персонажей и просто невероятную кинематографию.

Джо, House of Cinema:

Это фильм в жанре хэви-метал. В фильме есть все хорошее из «Дороге ярости», но при этом он предлагает нечто совершенно уникальное. Джордж Миллер — бог от мира кино. Аня Тейлор-Джой — звезда кино. Крис Хемсворт сыграл лучшую роль в своей карьера. «Фуриоса» — вот ради чего надо идти в кино.

Эстер Цукерман, New York Film Critics Circle: