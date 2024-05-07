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    Критики о «Фуриосе»: «Это фильм в жанре хэви-метал»

    7 мая 2024
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    07.05.2024
    2008
    1 минута на чтение
    Критики о «Фуриосе»: «Это фильм в жанре хэви-метал»

    Некоторым журналистам удалось посмотреть «Фуриосу: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера. И многие из них сошлись во мнении, что это потрясающий фильм и приквел.

    Возможно, лента не превзойдет «Дорогу ярости», но она расширяет вселенную и работает как хороший боевик.

    Премьера картины состоится 24 мая.

    Дэвид Эрлих, IndieWire:

    С превеликой радостью сообщаю, что «Фуриоса» действительно чертовски хороша. Фильм работает совсем иначе, чем «Дорога ярости», что может расстроить некоторых фанатов. Но картина выглядит еще богаче.

    Тереза Лэксон, Collider:

    Я готова смотреть 15-часовую версию «Фуриосы» с Аней Тейлор-Джой и Алимной Браун. Но большая часть фильма страдает от непоследовательного темпа из-за сегментированной историей. Фильм не дотягивает до «Дороги ярости», но это и не обязательно.

    Эрик Дэвис, Rotten Tomatoes:

    «Фуриоса» Джорджа Миллера — мощный боевик в лучшем виде! Жестокая и динамичная эпопея, которая расширяет историю Фуриосы и Пустошей, предлагает сумасшедшие погони, самых харизматичных персонажей и просто невероятную кинематографию.

    Джо, House of Cinema:

    Это фильм в жанре хэви-метал. В фильме есть все хорошее из «Дороге ярости», но при этом он предлагает нечто совершенно уникальное. Джордж Миллер — бог от мира кино. Аня Тейлор-Джой — звезда кино. Крис Хемсворт сыграл лучшую роль в своей карьера.

    «Фуриоса» — вот ради чего надо идти в кино.

    Эстер Цукерман, New York Film Critics Circle:

    Что ж, сегодня вечером я посмотрела «Фуриосу». И это было здорово.

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