«Братья Супер Марио в кино» стали третьим самым кассовым мультфильмом

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» уже собрал в мировом прокате 1,253 миллиарда долларов.
Таким образом картина от студии Illumination стала третьей самой успешной с точки зрения сборов анимационной лентой.
На первом месте находится «Холодное сердце 2», которое принесло авторам 1,453 миллиарда долларов, а на втором первая часть «Холодного сердца» — с 1,284 миллиарда.
Учитывая, что прокат «Братьев Супер Марио в кино» еще не закончился, мультфильм еще может обогнать оригинальное «Холодное сердце». Однако интерес к картине на больших экранах может снизиться из-за недавнего релиза в цифровом формате.
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Редактор
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Александр Ремизов
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