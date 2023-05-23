«Братья Супер Марио в кино» стали третьим самым кассовым мультфильмом

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» уже собрал в мировом прокате 1,253 миллиарда долларов.

Таким образом картина от студии Illumination стала третьей самой успешной с точки зрения сборов анимационной лентой.

На первом месте находится «Холодное сердце 2», которое принесло авторам 1,453 миллиарда долларов, а на втором первая часть «Холодного сердца» — с 1,284 миллиарда.

Учитывая, что прокат «Братьев Супер Марио в кино» еще не закончился, мультфильм еще может обогнать оригинальное «Холодное сердце». Однако интерес к картине на больших экранах может снизиться из-за недавнего релиза в цифровом формате.