Бррр-бррр: вышел финальный трейлер аниме «Человек-бензопила»

Студия Mappa выпустила финальный трейлер «Человека-бензопилы», в котором показала много свежих (без спойлеров!) кадров.
В ролике, кстати, прозвучала песня KICK BACK за авторством Кэнси Ёнэдзу из опенинга аниме-сериала.
Также стало известно, что в каждой серии будут разные эндинги, которые исполнят ano, Eve, syudou, ZUTOMAYO, TK from Ling tosite sigure и другие популярные японские музыканты.
Премьера состоится 11 октября.
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Всеслав Тишкин | 13.07.2022
Жестокий, кровавый, несносно смешной и абсолютно сумасшедший мир.
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Редактор
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