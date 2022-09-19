Бррр-бррр: вышел финальный трейлер аниме «Человек-бензопила»

Студия Mappa выпустила финальный трейлер «Человека-бензопилы», в котором показала много свежих (без спойлеров!) кадров.

В ролике, кстати, прозвучала песня KICK BACK за авторством Кэнси Ёнэдзу из опенинга аниме-сериала.

Также стало известно, что в каждой серии будут разные эндинги, которые исполнят ano, Eve, syudou, ZUTOMAYO, TK from Ling tosite sigure и другие популярные японские музыканты.

Премьера состоится 11 октября.