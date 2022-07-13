«Человек-бензопила»: что скрывается за маской отбитого боевика

© Tatsuki Fujimoto / Shueisha © Русское издание: «Азбука»

Что вызывает эта история? Жалость и сострадание — к главному герою с самых первых страниц. Ужас и шок — с первых разворотов с обезумевшей ордой демонических существ. Надежду — после каждого сражения с беспощадными силами зла. Смех сквозь слёзы — из-за того, настолько близкими и родными становятся главные герои. Досаду и боль — после того, как цепкие объятия истории покидает очередной персонаж. Но прежде всего — любопытство и интерес — ко всему, что будет дальше. Добро пожаловать в жестокий, кровавый, несносно смешной и абсолютно сумасшедший мир манги «Человек-бензопила». Будет больно.

Принцип работы бензопилы

Молодой парень Дэндзи, едва сводящий концы с концами, промышляет частной охотой на демонов. Занимается Дэндзи своим ремеслом не от большой любви, а по крайней необходимости: его отец находится в лапах якудзы, поскольку задолжал ей баснословную сумму. Помогает парню в его миссии лишь верный питомец, демонический пёс Почита с бензопилой, торчащей из головы. Впрочем, однажды всё идёт не по плану, и в одной кровавой заварушке главный герой умирает. И всё бы на этом закончилось, если бы Почита не воскресил его, став сердцем Дэндзи. Отныне герой умеет превращать свои конечности и голову в смертоносные бензопилы. Взлетев как по трамплину к такому возвышенному, душещипательному моменту, сюжет срывается вниз, и впереди только больше крови и больше смертей.

Мне всегда нравилось слушать, как ты рассказываешь про свои мечты. Мы заключим договор. Я стану твоим сердцем. А взамен ты покажешь мне, как осуществятся твои мечты. Почита

Помимо частных охотников на демонов, в этом мире есть и Бюро общественной безопасности — правительственная организация, члены которой ловко и вовремя вербуют Дэндзи. Теперь юноше, лишённому образования, воспитания и абсолютно не приспособленному к человеческой жизни, предстоит проходить одно испытание за другим, чтобы стать полноправным членом общества.

Несмотря на то что автор «Человека-бензопилы» Тацуки Фудзимото уже за первый ваншот, опубликованный в 2011 году, получил награду от журнала Jump Square, его дебютная серия Fire Punch появилась на свет лишь спустя пять лет. Завершив её в 2018-м, Фудзимото взялся за следующую — собственно, «Человека-бензопилу». И тут его ждал феноменальный успех: всего за два года история Дэндзи обзавелась армией поклонников по всему миру. На декабрь 2021-го тираж серии превысил более 12 миллионов экземпляров. По итогам продаж за тот же год манга заняла седьмое место в Японии.

Кроме того, «Человек-бензопила» завоевал две престижные награды: американскую Премию Харви, вручаемую за достижения в сфере комиксов, и Премию манги издательства Shogakukan. В дополнение к манге вышло ранобэ Chainsaw Man: Buddy Stories с иллюстрациями от Фудзимото.

Примечательно, что к успеху пришёл не только сам Фудзимото: трое его бывших ассистентов в результате стали самостоятельными мангаками. У Каку Юдзи и Тацу Юкиноби есть текущие серии, а Тацуя Эндо отметился в нашумевшей комедийной серии «Семья шпиона» (SPY × FAMILY), недавно изданной в России. Достаточно сказать, что в списке самой продаваемой манги в Японии за 2021 год она расположилась на восьмом месте, ненамного отстав от «Человека-бензопилы».

Стиль Тацуки Фудзимото не похож на стиль большинства его коллег по цеху. Что-то настолько же оригинальное при желании можно усмотреть разве что у Суи Исиды («Токийский гуль») или Хироаки Самуры («Клинок бессмертного»). По словам самого мангаки, несмотря на выход серии в журнале Weekly Shōnen Jump, рассчитанном на широкую аудиторию, ему хотелось сохранить как можно больше индивидуальности во всём, за исключением лишь общей структуры повествования и типажей героев. Среди источников вдохновения Фудзимото называет мангу Abara Цутому Нихэя, аниме FLCL и Kizumonogatari, но прежде всего — кинематограф. Он большой синефил — ну и, конечно, признаётся в любви к «Техасской резне бензопилой». Как же без неё!

Однако из каких запчастей состоит «Человек-бензопила»? Чтобы в этом разобраться, вернее всего будет выделить элементы трёх основных жанров, присутствующих в манге.

В первую очередь «Человек-бензопила» — зубодробительный боевик с захватывающими экшен-сценами. Кровь хлещет отовсюду, разносортные демоны то и дело норовят испортить жизнь главным героям и мирным жителям и, конечно, встречают отчаянное сопротивление со стороны сил добра. Впрочем, добра ли?

Тут мы видим элементы тёмного фэнтези, для которого характерны не только сверхъестественные элементы и общая сумрачность повествования, но и серая мораль. Абсолютного добра тут не найти, а в бой с абсолютным злом вступают персонажи с подчас пугающими моральными ориентирами и поступками, не менее шокирующими, чем поступки антагонистов.

И наконец, как чёрная комедия «Человек-бензопила» не стесняется абсолютно ничего, запретных тем для юмора здесь нет. Впрочем, если хорошенько подумать, в мире, где человеческая жизнь мимолётна, ценен любой лучик света: от солёных шуток обо всём подряд, влажных фантазий главного героя или комедийных ситуаций на грани фола.

У каждой работы должно быть две стороны: трагическая и комическая. Если этих двух взаимодополняющих элементов нет, история разваливается. Посмотрите фильм «Паразиты». Какое же там смешное начало — и чем всё оборачивается во второй половине картины. Фудзимото в интервью французскому каналу BFMTV

Однако своеобразное чувство юмора и неоднозначная моральная позиция персонажей — не такие уж необычные гости в сёнэнах. Более того, в развитии сюжета, некоторых элементах истории и типажах персонажей серия ничем не отличается от конкурентов. Не секрет, что по структуре знакомое повествование вызывает чувство комфорта у читателя, а переживание повторяющихся приятных и в какой-то мере предсказуемых ощущений приносит удовольствие. Именно умелое лавирование между особенностями жанра и оригинальным подходом обеспечило манге такую многочисленную и преданную аудиторию. Однако на этом сходство «Человека-бензопилы» с уютным, комфортным сёнэном, пусть диковатым и пошловатым, заканчивается. Есть тут несколько и менее приметных компонентов.

Тайные части двигателя

В серии нет ни единого персонажа, особенно второстепенного, кто был бы в безопасности. Конечно, в массовой культуре основные герои уже давно не бессмертны, и персонажи «Человека-бензопилы» — не исключение. А как же иначе? Персонажи борются с демонами, сталкиваются с одержимыми (в том числе коллегами) и изо дня в день рискуют жизнью. Читатели, осознавшие, что никто не вечен, крепче привязываются к героям серии, и тем больнее оказывается прощаться с ними.

Но есть и другая причина притягательности «Человека-бензопилы»: здесь чем дальше, тем страшнее. Столкновения с демонами становятся жёстче, из легкомысленных потасовок переходя в непредсказуемые побоища с неизбежными жертвами. С каждым витком сюжета интрига закручивается всё сильнее; читателям остаётся лишь одно: приготовиться к худшему и заворожённо слушать симфонию «Бензопилы». Большим подспорьем служит рисунок Фудзимото: каждая боевая сцена обеспечивает стремительное погружение, падение в самую гущу событий; каждый диалог из передышки между эпизодами жести переходит в бытовую, милую сердцу мелодию.

В тот момент, когда возникает ощущение, что события развиваются как-то невесело и не обнадёживают, стоит иметь в виду: дальше будет только хуже. Осознание этого вступает в гремучую реакцию с живыми обаятельными образами, с непробиваемым очарованием простака Дэндзи и с чувством юмора автора. Причём не везёт зачастую не всем подряд персонажам, а конкретно главному герою. Каждый раз, когда кажется, что счастье близко — только руку протяни, история даёт ясно понять Дэндзи, что родился он явно под несчастливой звездой.

События в манге кажутся каскадом кошмаров — в кратком перерыве между ними едва успеваешь перевести дух, — однако за плотной завесой ужаса скрываются глубокие чувства и ценные открытия.

Во-первых, серия не стесняется нагнетать атмосферу беспросветной тоски. В этой истории, начинённой экшеном и не самым интеллектуальным юмором, меланхолия — это не фон, не мимолётное настроение, а действенный психологический фактор. Фудзимото мастерски создаёт атмосферу печали: окрашенные ею сцены резко выделяются в ряду расслабленных бытовых сцен и напряжённых боевых столкновений.

У «Человека-бензопилы» есть сердце. Переживания героев — не натужное дополнение к трагическим событиям или необязательное их следствие, это важная черта тона истории. Через воспоминания и анализ своих мыслей, чувств и действий герои более глубоко проживают происходящее и оттого вызывают большее сопереживание у читателя. Гораздо большее, чем если бы сеттинг, как свойственно тёмному фэнтези, изначально лишал надежды. Надежде есть место в мире «Человека-бензопилы», пусть в нём и хватает горя.

Во-вторых, Дэндзи, несмотря на браваду и отталкивающее поведение пубертатного подростка, проявляет доброту и сочувствие, а его весёлый нрав и непосредственность отлично контрастируют с характерами окружающих. К слову, ещё одно качество Дэндзи, интересным образом отличающее его от подавляющего большинства главных героев сёнэнов, — это практически полное отсутствие благородных мотивов и сколь-нибудь прочных моральных устоев. Ему в кайф кромсать демонов, не вдаваясь в подробности; для паренька, выросшего в нищете, предел мечтаний — это вкусный обед и внимание противоположного пола.

Когда наблюдаешь за молодёжью, высоких стремлений как-то не видать. Им не нужна особенно высокая зарплата, они живут без особых изысков — и так день за днём. И я их не осуждаю, напротив — чем плоха такая жизнь? Потому-то я и придумал Дэндзи — его амбиции практически на нуле. Тацуки Фудзимото

Тема мечты уравновешивает две другие, пожалуй, более значимые в общем контексте: тему неведения и тему страха. И если со страхом всё более-менее понятно (в конце концов, сами демоны сильны ровно настолько, насколько велик человеческий страх перед теми или иными вещами), то с неведением ситуация гораздо сложнее. Несмотря на обманчивую дурашливость, манга то и дело подводит читателя к мысли, что, умножая познания, мы умножаем скорбь. Тем не менее стремление к личной цели, наличие личного квеста (пусть и такого дурацкого, как у Дэндзи) — это то, что подсвечивает образы ведущих героев и даёт напряжённому повествованию ориентир. За фасадом грязного боевика мечта только-только выбравшегося из бедности парня Дэндзи о нормальной жизни становится самой настоящей путеводной звездой.

Звенья цепи

Помимо главного героя, в истории хватает и других харизматичных персонажей. Их не так много, но вполне достаточно, чтобы выбрать парочку фаворитов и, скрестив пальцы на удачу, надеяться на благополучный для них исход. Но добраться до финала живыми суждено не всем.

Во-первых, отдельного упоминания стоит смутный объект телесных желаний Дэндзи — глава специального четвёртого отдела Бюро, загадочная девушка Макима. Она — та самая; она первая проявила по отношению к юноше доброту и буквально притащила его, побитого щенка, с улицы в цивилизованное общество. Макима вовсю старается, отрабатывая образ женщины, в которой есть загадка, и вызывает, пожалуй, максимальное любопытство, ведь о ней мы не знаем практически ничего.

Во-вторых, внимания достойны коллеги Дэндзи по балагану (то есть четвёртому отделу Бюро). Если не вдаваться в подробности, в этой ветви организации числятся наиболее рисковые кадры, и Дэндзи с его удивительной способностью превращаться в гибрид человека и бензопилы среди них далеко не самый уникальный. На момент начала истории вокруг Дэндзи обращаются следующие лица.

Аки Хаякава: строгий, сдержанный, воспитанный, чересчур правильный — словом, настоящий самурай. Как у всех настоящих самураев, у него есть свой особый квест.

Пауэр: гибрид человека и демона, одержимая; шумная, безбашенная сорвиголова. Если вам в книгу недосы́пали хаоса и факторов неожиданности, то получите-распишитесь. Ни одно взаимодействие Пауэр с другими персонажами не назовёшь скучным.

Химэно: старший товарищ Аки, уставшая от жизни, в меру ответственная и трезво мыслящая девушка. С Химэно связаны несколько наиболее впечатляющих эпизодов манги, даже несмотря на кажущуюся простоту её образа. Её тесные взаимоотношения с Аки — одна из жемчужин истории.

Конечно, в «Человеке-бензопиле» хватает и иных героев, но, коль скоро издание манги на русском только набирает обороты, ограничимся этим списком. Но нельзя не упомянуть местные силы зла — многоликих демонов, чинящих беспредел и беззаконие! Их отличительная черта — абсолютная отрицательная природа. Это не противоречивые антагонисты, к которым невольно проникаешься сочувствием, и не достойные противники главного героя, заслуживающие не меньшего восхищения. Нет, эти существа одержимы лишь жаждой власти, реализацией мелких материальных нужд, и для достижения своих целей они не остановятся ни перед чем. Именно из-за того, что они столь злы, они настолько опасны.

Они воплощают человеческие фобии, и чем страх сильнее, тем могущественнее демон. Впрочем, некоторые из них склонны вступать с людьми в более плодотворные отношения; одной из общепринятых практик стало заключение контрактов. Люди обретают силу и могущество, а взамен отдают демону нечто ценное (например, годы своей жизни).

Но человеческая и демоническая природа могут сосуществовать и по-другому; примерами служат одержимые и гибриды. Гибриды, в отличие от одержимых, лишены внешних нечеловеческих атрибутов (так, у Пауэр на голове есть рожки) и способны полностью перевоплощаться в своего демона.

«Бензопила» в России и дальнейшие приключения Дэндзи

На момент выхода этой статьи издательство «Азбука» опубликовало четыре книги (восемь из одиннадцати оригинальных танкобонов) серии, так что возможность влиться в сеттинг, познакомиться с историей и героями и в компании других поклонников манги ожидать развязки появилась у новой читательской аудитории. Первый том серии вышел в конце ноября 2021 года — и стартовал очень хорошо. По итогам годовой выручки магазина «Чук и Гик», первый том «Человека-бензопилы» ворвался в десятку самых продаваемых комиксов 2021 года.

Судя по всему, серия пользуется популярностью не только у прожжённых любителей манги и аниме, но и у тех, кто впервые столкнулся с особенностями национальной японской охоты на демонов. В отзывах и рецензиях пишут о реалистичном характере главного героя, не заинтересованного в спасении мира и не отягощённого вопросами морали; о динамичной визуальной подаче, о непредсказуемости сюжета, о безумии и об удивительной для типичных (и пресноватых для ценителей) сёнэнов жестокости. Конечно, «Бензопила» не изменила мир манги до неузнаваемости и далеко не отошла от привычных границ, но в компании соседей по жанру действительно резко выделяется — прежде всего, мастерски выверенной комбинацией штампов и авторского видения истории. Сделать нечто знакомое, но иначе; точно так, как у других, но по-своему; сохранить каноны жанра, но не изменить своему стилю — это черта истинного мастера.

«Человек-бензопила» вновь завёл мотор: 13 июля стартовала вторая часть истории. На этот раз главы манги будут публиковаться в журнале с меньшим давлением со стороны редакторов — в Shōnen Jump+ (в нём вышла первая серия Фудзимото). Детали сюжета пока держатся в секрете, да и рассуждения по поводу единственного мало-мальски известного элемента сиквела неизбежно спойлерят финал первой части, поэтому оставим их за кадром и будем ждать продолжения вместе.

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Если вы пресытились миром манги, но вашему воображению по-прежнему требуется доза адреналина — «Человек-бензопила» с готовностью придёт на помощь. У этой кровавой, противоречивой, мрачной и абсолютно ненормальной мясорубки внутри бьётся пламенное сердце.

Сердце пса-демона.

Благодарим издательство «Азбука» за предоставленные иллюстрации.