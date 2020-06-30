Burn in Truth: отрывок из второго сезона «Пацанов»

На пятничном стриме-воссоединении актёрского состава «Пацанов» не только объявили дату выхода второго сезона (ждём 4 сентября), но и показали небольшой отрывок из продолжения.

Когда-то создатели сериала обещали, что во втором сезоне у Чёрного Нуара будет более важная роль — и, судя по ролику, авторы планируют придерживаться этой идеи.

Смотрим с 47:35.

Пока чиновники и совет директоров из Vought обсуждают дела супергероев, Чёрный Нуар оказывается где-то в Сирии в поисках обладателя сверхъестественных способностей. Он вырезает врагов одним за других, пока не встречает Капитана, способного создавать волну энергии — да такой, что подпаливает Нуара.

В этот раз Amazon не станет показывать все эпизоды сразу — 4 сентября выйдут три серии, а остальные пять будут выходить еженедельно.