Burn in Truth: отрывок из второго сезона «Пацанов»

На пятничном стриме-воссоединении актёрского состава «Пацанов» не только объявили дату выхода второго сезона (ждём 4 сентября), но и показали небольшой отрывок из продолжения.
Когда-то создатели сериала обещали, что во втором сезоне у Чёрного Нуара будет более важная роль — и, судя по ролику, авторы планируют придерживаться этой идеи.
Смотрим с 47:35.
Пока чиновники и совет директоров из Vought обсуждают дела супергероев, Чёрный Нуар оказывается где-то в Сирии в поисках обладателя сверхъестественных способностей. Он вырезает врагов одним за других, пока не встречает Капитана, способного создавать волну энергии — да такой, что подпаливает Нуара.
В этот раз Amazon не станет показывать все эпизоды сразу — 4 сентября выйдут три серии, а остальные пять будут выходить еженедельно.
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