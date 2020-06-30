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    Burn in Truth: отрывок из второго сезона «Пацанов»

    30 июня 2020
    Кот-император
    30.06.2020
    3941
    1 минут на чтение
    Burn in Truth: отрывок из второго сезона «Пацанов»

    На пятничном стриме-воссоединении актёрского состава «Пацанов» не только объявили дату выхода второго сезона (ждём 4 сентября), но и показали небольшой отрывок из продолжения.

    Когда-то создатели сериала обещали, что во втором сезоне у Чёрного Нуара будет более важная роль — и, судя по ролику, авторы планируют придерживаться этой идеи.

    Смотрим с 47:35.

    Пока чиновники и совет директоров из Vought обсуждают дела супергероев, Чёрный Нуар оказывается где-то в Сирии в поисках обладателя сверхъестественных способностей. Он вырезает врагов одним за других, пока не встречает Капитана, способного создавать волну энергии — да такой, что подпаливает Нуара.

    В этот раз Amazon не станет показывать все эпизоды сразу — 4 сентября выйдут три серии, а остальные пять будут выходить еженедельно.

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    Первый сезон начнут показывать на Amazon Prime в этом году.

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    Кот-император
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